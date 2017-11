Kamil Trávníček: Chceme školu na úrovni

/ROZHOVOR/ Krnovská Základní umělecká škola (ZUŠ) je škola, jejíž věhlas přesahuje hranice nejen města a okresu, ale i České republiky. A dokonce i Evropy. Dechový orchestr mladých Krnov vyjel loni na festival do Pekingu a zapůsobil tam tak, že letos pozvali organizátoři jiného významného festivalu krnovské hudebníky do Číny znovu.

Kamil TrávníčekFoto: archiv

Ale tento úspěch není zdaleka jediný. Žáci krnovské základní umělecké školy vyhrávají významné soutěže a jsou pravidelně oceňováni městem. Přesto ani tyto úspěchy nejsou podle ředitele školy to nejdůležitější.

„Chceme vést děti hlavně k lásce k umění,“ říká Kamil Trávníček, který stojí v čele ZUŠ od roku 2011. Školu navštěvuje v tomto školním roce 563 žáků, kteří mohou studovat hudební, taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický obor.

Základní uměleckou školu Krnov vedete sedmý školní rok, jaká je vaše vize? Kam chcete školu posunout?

Rozhodně chci, aby škola získala nové prostory. To byla jedna z vizí, s níž jsem šel v roce 2011 a potom opětovně v roce 2014 do výběrového řízení. Dlouhodobě usiluji o to, abychom se přestěhovali do prostoru bývalé textilní školy u kina Mír.

A podaří se to?

Ano, vypadá to velmi nadějně, před námi je poslední fáze. Chceme pro naši školu důstojné a vyhovující prostory, chceme školu 21. století. Tady, v našem současném sídle, už prostředí moderním tredům neodpovídá.

Na první pohled to nejde vidět. Budova je hezká, starobylá, na Hlavním náměstí, v centru města…

Poloha je určitě výhodná. Však také když jsme hledali nové vhodné prostory, rozhodně jsme nechtěli nikam na periferii, kam by to žáci měli daleko. Ale zde nám chybí zázemí, na záchod se musí chodit do jiného patra, současným hygienickým požadavkům už nevyhovují ani třídy.

Hovoříte v množném čísle…

Vlastně ano, vše, co děláme, beru jako společnou záležitost celého pedagogického sboru. Však také koncepci rozvoje, kterou jsem předložil zřizovateli pro mé druhé funkční období, jsme tvořili s kolegyněmi a kolegy společně.

Máte dobrý pedagogický sbor? Ptám se, i když asi nemůžete říct, že ne…

Máme skvělý sbor. Cítím ze strany kolegů podporu, přestože požadavky, které na ně kladu, nejsou vždy příjemné. Máme shodu v tom, jak fungovat a kam školu směřovat. Stát v čele kolektivu, který je tvořen pedagogy–umělci, může občas na člověka klást určité nároky, protože je to prostředí plné emocí.

Za sebe ale mohu říct, že jsem se v tom našel a práce mě, také díky kolektivu, velmi baví.

Převažují ve vašem kolektivu ženy, jako tomu je na základních školách?

U nás je to půl na půl. Jsem za to rád a věřím, že i kolegyně jsou rády. Mám za to, že kdyby v kolektivu chyběli muži, chyběl by někdy určitý nadhled. Právě ten většinou muži do komunikace vnášejí. A nadhled je při naší práci, a možná vlastně vždy, důležitý.

Mají dnes děti o umělecké vzdělávání zájem?

Zájem o studium na naší škole je stoupající, nemůžeme všechny uchazeče přijmout. Máme převis u všech oborů.

Několik žáků školy bylo opět letos oceněno městem. Měl jste z toho radost?

Samozřejmě, je to určitá vizitka naší dobré práce. Na druhou stranu: nechceme, aby jako úspěch bylo vnímáno jen dobré umístění v soutěžích, nechceme se honit za diplomy. Nejsme konzervatoř. Důležitější pro nás je, abychom v dětech pěstovali lásku k umění. Tomu je chceme učit.

Kamil Trávníčekbydliště: Krnov

rodina: ženatý, dvě děti

vzdělání: Ostravská univerzita, obor Hudební výchova a Sbormistrovství

povolání: ředitel ZUŠ Krnov

zajímavosti: zastupitel Krnova, za nadstandardní pedagogické aktivity získal v roce 2002 Cenu města Ostravy za aktivní a nezištnou práci s dětmi a mládeží, původně pedagog a sbormistr na Střední pedagogické škole v Krnově, nositel Ceny města Krnova 2011 za dlouholetou a kvalitní pedagogickou činnost