Indián, kat, klaun, postavičky ze seriálu Teletubbies nebo Fantomas. To je jen stručný výčet některých převleků, které byly k vidění v Kajlovci. Po loňské covidové pauze se tady na scénu vrátilo bujaré masopustní veselí, které má své kořeny zakotveny velmi hluboko.

Podívejte se, opravený starobylý zámek na Opavsku ožil hody bohaté šlechty

Nejspíše ani nikdo přesně neví, kdy se v Kajlovci medvěd vodil poprvé. „Určitě je to minimálně šedesát let. Já si to pamatuji ještě jako dítě, kdy jsem začal vnímat, že už se chodilo,“ zavzpomínal velitel Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec Roman Vavrys.

Průvod masek vyrazil dopoledne od hasičárny, procházel dědinou a zastavoval se u jednotlivých stavení. Nesměl chybět hudební doprovod a také se tančilo. Účastníci se průběžně posilňovali sladkými či slanými dobrotami i něčím ostřejším. „O půl páté jme byli hotoví, myslím, že se to opravdu vydařilo a bylo to skvělé. Průvod jsme dokončili všichni, nikdo neodpadl,“ usmíval se Roman Vavrys.

Záchrana Jánských Koupelí? Teď to vypadá nejnadějněji, říká „srdcař" Zahnaš

Bývalo zvykem, že po vodění medvěda se v Kajlovci vždy rovnou i na následné zábavě pochovala basa. Letos se tento tradiční akt uskuteční až příští týden v sobotu.

„Někde se to už takto dělá, u nás to je rozděleno poprvé a asi je to lepší. Protože lidi, kteří jsou převlečeni a chodí v maskách, už mají večer problém na pochování basy dojít, protože je to velmi náročné,“ konstatuje se smíchem Roman Vavrys.

Jak již bylo zmíněno, tak ústřední postavou celého veselí je medvěd. V Kajlovci vždy pečlivě vybírají toho vyvoleného, který se pod masku schová. Někdy to bývají i dva lidé, kteří se v polovině akce vystřídají.

Zimní Borůvkové hody v Jeseníkách. Na Hvězdě vás potěší tvarožník i kočky

„Každým rokem to bývá někdo jiný, musí mít k tomu samozřejmě trochu i postavu, aby se vešel do převleku. Letos jsme vlastně měli medvědici, protože v masce byla žena, a to Naďa Štenclová. Prošla celou dědinu, zvládla to perfektně,“ pochvaluje si Roman Vavrys.

Ještě dodejme, že zmíněné pochování basy se v Kajlovci uskuteční příští sobotu 26. února od 19 hodin v tamním hasičském sále.

Masopust a vodění medvěda

Masopust, tedy období zábavy a hojnosti jídla, začíná na Tři krále a vrcholí v úterý před Popeleční středou. Ta představuje začátek čtyřicetidenního půstu, který trvá do Velikonoc. Masopust patří k původním lidovým tradicím a jeho poslední dny bývají věnovány právě masce medvěda. Ten jde jako původní symbol síly a plodnosti v čele průvodu masek, tančí s hospodyněmi a tropí jiné taškařice. Za to bývá obdarován koláči, koblihami nebo štamprlemi. Medvěd se většinou vodí dopoledne a odpoledne před večerním pochováním basy, které udělá definitivní tečku za masopustními bály, hodováním a zábavami.