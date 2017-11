Jméno pro vánoční strom

Pohodář, Uhlířáček… Jak se bude jmenovat letošní vánoční strom v Bruntále? Máte poslední příležitost zapojit se do ankety a navrhnout mu jméno.

„Smrk ztepilý, který bude letos zdobit bruntálské náměstí, pochází ze západní lokality. Je drobnější a méně hustý než byly stromy v předchozích letech, jeho stáří je zhruba 20 – 30 let,“ uvedli pracovníci Městského úřadu Bruntál.

Jména můžete navrhovat formou ankety, anketní lístek se odevzdává v městském informačním centru na náměstí Míru nebo v divadle, a to nejpozději 23. listopadu. „Ti, kdo se do volby jména zapojí, budou slosováni. Jména výherců drobných cen budou vyhlášena před rozsvícením vánočního stromu v pátek 24. listopadu před 17 hodinou,“ informovali organizátoři akce.

Na rozsvěcení stromečku je připraven i další doprovodný program. Od 16 hodin mohou děti prostřednictvím Ježíškovy pošty posílat svá přáníčka, vystoupí estrádní soubor Camerton Opole a od 17 hodin děti potěší Majda známá z televizní Kouzelné školky.

Poznačte si do kalendáře také datum 13. prosince. To se budou u stromečku od 18 hodin zpívat koledy s Deníkem.

V Krnově se bude vánoční strom rozsvěcet 3. prosince, od 3. do 9. prosince se budou na Hlavním náměstí konat tradiční adventní trhy, které nabídnou stánkový prodej a bohatý hudební a doprovodný program.

V Bruntále opět hledají nejkrásnější ozdobu

Muzeum Bruntál opět vyhlásilo každoroční soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu. Přihlásit se do ní může kdokoliv a ozdoba může být vyrobena jakoukoli technikou.

„Letos pořádáme už 17. ročník této akce a postupem času už ji nevnímáme ani jako soutěž v pravém slova smyslu, protože každý účastník dostane nějakou malou odměnu a ze všech ozdob potom děláme výstavu.

Navíc se nám mnohem více se svými pracemi přihlašují kolektivy, třeba třídní nebo z domovů důchodců, a hodnocení jednotlivých prací není jednoduché,“ prozradila Jana Nováková z bruntálského muzea, která soutěž organizuje.

Své výrobky mohou zájemci přihlásit do soutěže a dopravit na zámek v Bruntále až do neděle 10. prosince. Všechny přihlášené ozdoby pak budou vystaveny v bruntálském zámku od 16. prosince do 28. ledna 2018.

Lukáš Nedomlel