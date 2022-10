Tyto a další skvosty železniční historie, spousta hudby, poučení, zábavy, exkurzí a speciálních jízd totiž provází letošní oslavy 150 let od dokončení trati Olomouc - Krnov - Opava. První říjnový víkend je ideální tip na rodinný výlet do železniční historie a současnosti.

Do Krnova se 29. září vrátila po velké rekonstrukci parní lokomotiva BS 200, která bude stát jako exponát na podstavci u hlavního nádraží. Slavnost navrácení krnovské Béesky na podstavec u nádraží proběhne 1. října v 11 hodin. Vše už je v Krnově připravené na velkolepé oslavy 150 let tratě Olomouc – Krnov – Opava a současně také 150 let společnosti Krnovské opravny a strojírny, která se zaměřuje na rekonstrukce a výrobu kolejových vozidel.

Součástí oslav budou jízdy historických vlaků Českých drah a pestrý doprovodný program na nádraží v Krnově. Na mimořádných vlacích vlacích se o víkendu 1. a 2. října vystřídá parní lokomotiva 423.009 Velký bejček se soupravou vozů Ce, motorová lokomotiva 749.250 Zamračená (Bardotka) se soupravou takzvaných „Ypsilonů“ a také historické motorové vozy M131.1 Hurvínek a M120.417 Věžák.

Jízdenky budou v prodeji pouze u vlakového personálu a budou platné jen ve spoji, ve kterém budou vydané, takže nejsou přestupní. V parních vlacích bude platit jednotné jednosměrné jízdné 120 Kč, děti od 6 do 15 let zaplatí 80 Kč. Za jízdu motorovými vlaky zaplatí cestující jízdné podle ujeté vzdálenosti: 0 – 15 km: 60 Kč / zlevněné 40 Kč, 16 – 30 km: 80 Kč / zlevněné 60 Kč, 31 – 60 km: 120 Kč / zlevněné 80 Kč, 61 – 90 km: 160 Kč / zlevněné 120 Kč.

Na krnovském nádraží bude po oba víkendové dny probíhat doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu kolejových vozidel. Uvidí lokomotivy T679.1529 Sergej, T466.0007 Pilštyk nebo T669.1172 Čmelák. Připojí se železniční modeláři, expozice připomene hitorii České pošty a na děti čeká Vláček hráček. V sobotu 1. října bude také připravena ukázka hasičské techniky Správy železnic a ukázka vozidla pro údržbu tratí MUV.

Krnované i ti, kteří se do Krnova vypraví v sobotu 1. října, si můžou užít bohatý doprovodný program také v areálu Krnovských opraven a strojíren. V areálu KOS se bude od 9 do 17.30 hodin konat den otevřených dveří. Podnik založený už v roce 1872 mohou zájemci navštívit v rámci prohlídkových tras. Uvidí ukázky oprav a výroby kolejových vozů. Pro děti budou připravené oblíbené atrakce. V 11 a 14 hodin zde zahraje Stanley‘s Dixie Street Band a v 16 hod. Rock & Roll Band Marcela Woodmana.

Jízdní řády speciálních historických vlakůOpava – Krnov, Parní vlak s lokomotivou Velký bejček (1. října)

Opava-východ 8:45

Opava západ 8:54

Skrochovice 9:13

Úvalno 9:24

Krnov 9:38

Historický vlak s motorovým vozem Věžák bude jezdit na traiti Krnov - Město Albrechtice - Skrochovice. Zdroj: se souhlasem ČDZdroj: Deník/VLP Externista

Krnov – Jindřichov, Parní vlak s lokomotivou Velký bejček (1. října)

Krnov 10:22

Krásné Loučky 10:30

Město Albrechtice 10:42

Třemešná ve Slezsku 10:51

Jindřichov ve Slezsku 11:02

Jindřichov– Krnov, Parní vlak s lokomotivou Velký bejček (1. října)

Jindřichov ve Slezsku 11:35

Třemešná ve Slezsku 11:44

Město Albrechtice 11:52

Krásné Loučky 12:04

Krnov 12:15 - 13:50

Krnov – Bruntál, Parní vlak s lokomotivou Velký bejček (1. října)

Krnov 13:50

Brantice 13:57

Zátor 14:02

Milotice nad Opavou 14:09

Bruntál 14:25

Bruntál – Krnov, Parní vlak s lokomotivou Velký bejček (1. října)

Bruntál 15:35

Milotice nad Opavou 15:48

Zátor 15:57

Brantice 16:02

Krnov 16:11

Oslavy 150 let železnice budou probíhat v Krnově na Hlavním nádraží i v Krnovských opravnách a strojírnách.Zdroj: Deník/František Kuba

Krnov – Bruntál, Parní vlak s lokomotivou Velký bejček (2. října)

Krnov 9:49

Brantice 9:58

Zátor 10:02

Milotice nad Opavou 10:09

Bruntál 10:25

Bruntál – Krnov, Parní vlak s lokomotivou Velký bejček (2. října)

Bruntál 11:35

Milotice nad Opavou 11:48

Zátor 11:57

Brantice 12:00

Krnov 12:10

Krnov – Opava, Parní vlak s lokomotivou Velký bejček (2. října)

Krnov 14:23

Úvalno 14:36

Skrochovice 14:43

Opava západ 15:03

Opava-východ 15:14

Krnov – Město Albrechtice, Historické motorové vozy Hurvínek a Věžák (1. a 2. října)

Krnov 9:25

Krásné Loučky 9:33

Město Albrechtice 9:44

Město Albrechtice – Krnov, Historické motorové vozy Hurvínek a Věžák (1. a 2. října)

Město Albrechtice 9:50

Krásné Loučky 10:00

Krnov 10.10

Krnov – Skrochovice, Historické motorové vozy Hurvínek a Věžák (1. a 2. října)

Krnov 10:20

Úvalno 10:33

Skrochovice 10:41

Skrochovice – Krnov, Historické motorové vozy Hurvínek a Věžák (1. a 2. října)

Skrochovice 11:20

Úvalno 11:25

Krnov 11:40

Historický vlaku s lokomotivou Velký bejček bude jezdit na trase Opava - Krnov - Jindřichov ve Slezsku - Bruntál. Foto: Josef Vendolský.Zdroj: Deník/VLP Externista

Krnov – Město Albrechtice, Historické motorové vozy Hurvínek a Věžák (1. října)

Krnov: 13:25

Krásné Loučky 13:33

Město Albrechtice 13:44

Město Albrechtice – Krnov, Historické motorové vozy Hurvínek a Věžák (1. října)

Město Albrechtice 13:50

Krásné Loučky 14:00

Krnov 14:10

Krnov – Skrochovice, Historické motorové vozy Hurvínek a Věžák (2. října)

Krnov 12:20

Úvalno 12:33

Skrochovice 12:40

Skrochovice – Krnov, Historické motorové vozy Hurvínek a Věžák (2. října)

Skrochovice 13:20

Úvalno 13:26

Krnov 13:40

Zvláštní vlak Olomouc - Krnov s motorovou lokomotivou Bardotkou (1. října)

Olomouc hl. n. 8:00

Velká Bystřice 8:08

Hlubočky 8:22

Hrubá Voda 8:29

Domašov nad Bystřicí 8:45

Moravský Beroun 8:55

Bruntál 9:27

Zátor 9:47

Brantice 9:51

Krnov 10:00

Zvláštní vlak Jindřichov – Krnov – Opava s motorovou lokomotivou Bardotkou (1. října)

Jindřichov ve Slezsku 16:15

Třemešná ve Slezsku 16:23

Město Albrechtice 16:29

Krásné Loučky 16:38

Krnov příjezd 16:45

Krnov odjezd 12:28 a 17:18

Úvalno 12:39 a 17:27

Skrochovice 12:46 a 17:32

Opava západ 12:58 a 17:45

Opava-východ 13:02 a 17:50

Oslavy 150 let železnice budou probíhat v Krnově na Hlavním nádraží i v Krnovských opravnách a strojírnách.Zdroj: Deník/František Kuba

Zvláštní vlak Opava – Krnov – Jindřichov s motorovou lokomotivou Bardotkou (1. října)

Opava-východ 14:10

Opava západ 14:15

Skrochovice 14:29

Úvalno 13:14

Krnov 14:43

Krásné Loučky 15:36

Město Albrechtice 15:45

Třemešná ve Slezsku 15:51

Jindřichov ve Slezsku 16:00

Zvláštní vlak Opava – Krnov – Jindřichov s motorovou lokomotivou Bardotkou (2. října)

Opava-východ: 8:10

Opava západ: 8:15

Skrochovice: 8:30

Úvalno: 8:35

Krnov: příjezd 8:44, odjezd 12.30 hodin

Krásné Loučky 12:36

Město Albrechtice 12:45

Třemešná ve Slezsku 12:53

Jindřichov ve Slezsku 13:02

Zvláštní vlak Jindřichov – Krnov – Opava s motorovou lokomotivou Bardotkou (2. října)

Jindřichov ve Slezsku: 13:19

Třemešná ve Slezsku: 13:27

Město Albrechtice: 13:35

Krásné Loučky 13:43

Krnov 13:50

Zvláštní vlak Krnov – Olomouc s motorovou lokomotivou Bardotkou (2. října)

Krnov: 16:00

Bruntál: 16.25

Moravský Beroun: 17:00

Domašov nad Bystřicí: 17:10

Hrubá Voda: 17:25

Hlubočky: 17:35

Velká Bystřice: 17:47

Olomouc hl. n. 17:57