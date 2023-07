Jubilejní, už desátý ročník mezinárodních závodů do vrchu Vrbenský vrch, se koná od pátku 14. do neděle 16. července. Přihlášeno je už přes osmdesát závodních aut. Tradičně se bude závodit na silnici mezi Vrbnem pod Pradědem, rozcestím nad Karlovicemi a Pustou Rudnou u Andělské Hory.

Závody automobilů do vrchu Vrbenský vrch. | Foto: Ladislav Olejníček

Během závodních dnů dojde k úplné uzavírce této státní silnice. Objízdná trasa povede přes Karlovu Studánku, Heřmanovice a Holčovice. Pro diváky pořadatelé mají opět zajištěnou bezplatnou kyvadlovou autobusovou dopravu.

Bezplatné kyvadlové busy

Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu Vrbenský vrch pořádá Automotoklub Vrbno. „V sobotu 15. a v neděli 16. července bude pendlovat autobus mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi. Z Vrbna vždy každou celou hodinu od 8 do 17 hodin, z Karlovic o půl od 8.30 do 17.30 hodin,“ informoval hlavní pořadatel Martin Pleva z Automotoklubu Vrbno v AČR.

Nástupiště budou ve Vrbně na parkovišti u bývalého Dřevokombinátu u mateřské školy v Jesenické ulici, na vlakovém nádraží a zastávce ATQ u zámečku. V Karlovicích bude nástup na rozcestí, u školky a Slezanu.

Ti, kteří přijedou vlastím autem, mohou parkovat jen na vyhrazených místech. Pro diváky je připravené odstavné parkoviště ve Vrbně pod Pradědem u bývalého Dřevokombinátu a před firmou Ridex, v Karlovicích pak v areálu firmy Protipožární bezpečnostní systémy s.r.o. Poblíž těchto míst jsou vždy zastávky kyvadlové autobusové dopravy.

„Letos vyzkoušíme některé technické novinky pro urychlení průběhu závodu, a tím ho zatraktivníme pro jezdce i diváky. Bude se jednat o organizaci depa do sektorů a rychlejší řešení úklidu havárií a technických závad vozidel,“ uzavřel Martin Pleva.

Organizátoři očekávají opět kolem stovky závodníků. Početné zastoupení má letos Rakousko s dvanácti jezdci, ale většinu přihlášených závodníků je samozřejmě z České republiky.

McLaren, Audi Quattro i Škoda 100

Účast už například potvrdili David Komárek s McLaren F1 EVO 2019, Marek Rybníček s KTM GTX-Bow, Kristýna Fillová s Mitsubishi Lancer Evo IX a Petr Žáček s Audi Sport Quattro S1. Za domácí a pořádající automotoklub vyjede na trať Martin Pleva se Škodou 100-1400 a Michal Kašák s Opel Astra GSI. Burácet motory budou také závodníkům z Bruntálu. Město bude reprezentovat Vojtěch Macek se Škodou 110R-1500, Miloslav Šustr se Škodou Favorit a Petr György s formulí Gloria.

Vstupné na závody lze zakoupit online. Jednodenní vstupenka vyjde na 120 korun, dvoudenní na 210 korun. Vstupné na místě závodu bude dražší. Jednodenní lístek vyjde na 150 korun, dvoudenní na 210 korun.

Jubilejní desátý ročník Vrbenského vrchu doplní kulturní část u hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem v sobotu 15. července. Kapela Lucie revival vystoupí od 18 hodin. Od 20 hodin se veřejnosti představí párty kapela Legendy se vrací. "Občerstvení zajistí naši vrbenští hasiči,“ doplnila ředitelka Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno Pavla Müllerová.