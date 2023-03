Premiér Petr Fiala byl ve středu 29. března s vládou na výjezdním zasedání v Jeseníkách. „Nechceme vládnout celé zemi jenom z Prahy, ale zajímá nás, jak konkrétně můžeme pomoci lidem v různých regionech, městech a obcích,“ popsal Petr Fiala, v čem spatřuje smysl výjezdních zasedání.

Premiér Petr Fiala v Jeseníku | Video: Petr Krňávek

Reakce na tuto událost přišla třeba z Krnova.

Starosta Krnova Tomáš Hradil uvítal příležitost, že se v Jeseníku mohl setkat s vládou České republiky a vysvětlit ministrům problematiku svého regionu. Zveřejnil, o jakých tématech s vládou jednal.

Starosta Hradil přináší Report z Jeseníku

Kompletní sestava ministrů naslouchala, co obnáší život na Krnovsku, a náměty, co by se mělo zlepšit. „Vysvětlil jsem, proč jsem nevyužil přímý vlakový spoj Krnov - Jeseník. Těch 38 kilometrů vzdušnou čarou spěšný vlak absolvuje za více než hodinu a půl. Apeloval jsem na modernizaci tratě Opava - Krnov - Olomouc. Upozornil jsem, že po stavbě vysokorychlostní železnice mezi Ostravou, Brnem a Prahou mohou některé navazující regionální tratě působit, jako když přijedete k dálnici koňským povozem,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil ve svém Reportu z Jeseníku.

Vysvětlil také ministrům novodobou historii sudetského pohraničí. Patří k ní divoká priv

Premiér v Jeseníkách: selfie se studentkami i diskuse s odpůrci

atizace v devadesátých letech, krachy velkých zaměstnavatelů, ničivá povodeň, odliv chytrých lidí do velkých měst, více než dvacetiprocentní nezaměstnanost, dluhy a exekuční byznys.

Hradil apeloval na vládu kvůli zesílení finanční podpory obcí v chudých regionech.

Zdroj: Petr Krňávek

„Moje promluva vyvolala reakci pana premiéra a několika ministrů. Nedělám si iluze, že se vše zlepší mávnutím kouzelného proutku, na druhou stranu si vážím možnosti oslovit členy vlády napřímo a rozhodně se svou aktivitou nekončím. Děkuji za konstruktivní debatu a držím palce Jesenicku, které se potýká s podobnými problémy,“ uzavřel Tomáš Hradil.