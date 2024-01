/FOTOGALERIE, VIDEO/ Slunce, sníh, pohoda a zábava. Takovou atmosféru zažili všichni, kteří v neděli 21. ledna vyrazili do zimních Jeseníků na Den na lyžích s Moravskoslezským krajem ve ski areálu Kopřivná. Protože akci provázely veřejné závody v obřím slalomu, byly pod sjezdovkou připraveny také stupně vítězů.

Den na lyžích s Moravskoslezským krajem v Ski areálu Kopřivná, 21. ledna 2024 | Video: František Kuba

Na startovní listině se jméno Jan Krkoška objevilo hned dvakrát. Lyžař Jan Krkoška, ročník 1976, je hejtmanem Moravskoslezského kraje, a závodník na snowboardu Jan Krkoška, ročník 2012, je jeho syn.

Táta Krkoška ve své kategorii skončil třináctý z patnácti přihlášených závodníků. Honzík dojel druhý, takže předávání medailí na stupních vítězů provázela spousta legrace a hecování. Třeba když krnovský rodák, hejtman Krkoška, předával zlatou medaili o třicet let mladší lyžařce Lucii Hasmandové z Krnova, která dojela do cíle o deset sekund rychleji než on.

Organizátoři se rozhodli hejtmanovi udělit speciální medaili za odvahu, protože šel ostatním příkladem a zúčastnil se závodů jako zástupce kraje. „Rozhodně dnes jste byl nejlepší závodník z krajského úřadu. Tu třináctou pozici si zapište do kalendáře, protože příště to určitě bude lepší,“ doporučil hejtmanovi moderátor.

Hejtman Krnoška ho ujistil, že třináctku si nikam zapisovat nemusí, protože už dávno je to jeho osobní numerologická symbolika. Slaví totiž narozeniny 13. února.

Hejtman Jan Krkoška má s jesenickým skiareálem Kopřivná zajímavou osobní zkušenost. Vypravil se sem před třemi lety v letní sezoně, když se sjezdovka skiareálu mění na cyklistickou dráhu bikeparku.

Při pádu na kole zde utrpěl vážný úraz a skončil v nemocnici. Na vlastní kůži se přesvědčil, jak je při adrenalinovém sportování důležitá kvalitní helma. Majitelé areálu Kopřivná mu jako první přispěchali poskytnout první pomoc a volali záchranáře.

„Dobře to dopadlo. Všechno se mi zahojilo, takže dnes už zase v Kopřivné jezdím na kole i na lyžích. Samozřejmě už si teď dávám větší pozor. Chtěl jsem hlavně ukázat dětem, že nevadí, když spadnete. Důležité je zase vstát a nevzdat to,“ zavzpomínal Krkoška na svou osobní zkušenost z Kopřivné.

Nedělní akci Den na lyžích s Moravskoslezským krajem v Kopřivné zakončil koncert kapely O5 a Radeček, která už je v Malé Morávce jako doma. Před pár týdny koncertovala na parkovišti pod lanovkou Karlov Ski Express.

Kdo nestihl den na lyžích v Kopřivné, můžete si tuto akci užít už v sobotu 3. února v beskydském lyžařském areálu na Bílé.