Chemik operátor - nová výrobní linka Chceš práci na neurčito? Chceš být součástí našeho celku? Jsi ochotný pracovat ve směnném provozu? Připoj se k našemu týmu a podílej se na výrobě kvalitních produktů pro farmaceutický a potravinářský průmysl! Co tě u nás čeká " Práce v nepřetržitém 4-směnném provozu " Výroba minerálních solí pro farmacii a potravinářství " Obsluha výrobního technologického zařízení, práce ve velmi čistém prostředí " vedení záznamové dokumentace, práce s řídícím systémem Na co se pak u nás můžeš těšit " Zázemí stabilní a rozvíjející se společnosti " Důkladný zácvik pro nové pracovníky " Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný úvazek " Týdenní pracovní doba 37,5 hod. " Mzdové ohodnocení: nástupní mzda od 32.000,- Kč + mimořádné a roční odměny Co dalšího zajímavého " Příspěvek na stravné " Příspěvek na volnočasové aktivity formou elektronické platební karty " Příspěvky na dopravu do zaměstnání " Příspěvek na penzijní připojištění " 5 týdnů dovolené " A další benefity… Co od tebe očekáváme " SOU vzdělání " Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, Kdy můžeš nastoupit " Ihned nebo dle dohody Kde budeš pracovat " Macco Organiques, s.r.o., Bruntál, Zahradní 1938/46c Pokud tě tato pozice zaujala, pošli nám svůj životopis nebo nás kontaktuj na personalni@macco.cz nebo na tel. č. 555 530 313. Těšíme se na tebe! 32 000 Kč

