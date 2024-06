Na horské louce nad chatou Ovčárna odpočívá stádo ovcí. Tvoří ho 28 dospělých zvířat a devět jehňat. „Je to jedno z národních plemen, valašská ovce. Zatím je zařazena mezi ohrožené druhy zvířat, protože jich je opravdu málo. Je vhodná do horských podmínek, které tady v Jeseníkách máme,“ říká Vladimíra Křenková ze spolku Stránské. Od začátku června se zvířaty na dohled od Petrových kamenů a vysílače Praděd žije.

Oddělené ložnice

Zázemí má pastevkyně v domečku, který v zimě slouží pro obsluhu zdejších vleků. „S manželem říkáme, že máme oddělené ložnice. Manžel spí na farmě a já tady na Pradědu. Ale byla to jedna z podmínek umístění stáda. Jednak v rámci ochrany proti šelmám, a také abychom věděli, co se zde děje,“ popisuje Vladimíra Křenková.

V terénu s ovcemi denně tráví obvykle dvanáct hodin. „Dnes jsme vycházeli v sedm ráno. Bylo velké horko, v poledne jsme zašli do stínu. Já si udělala oběd, psi i ovečky si odpočinuli. Teď jsme znovu vyšli. A záleží, jak nás bouřka vyžene,“ pozoruje mraky, které vystupují nad Petrovými kameny.

Některá vede stádo, jiná vymýšlí vylomeniny

Jako ovčák musí své ovce dobře znát. Vědět, která povede stádo a která naopak vymýšlí vylomeniny. „Ale jsme tu čerstvě, ovce jsou dost chodivé, zkoumají terén, ochutnávají, co se jim kde líbí,“ líčí Vladimíra Křenková.

Práce s ovcemi je fyzicky náročná. Stádo s jehňaty se sice nikam rychle neutíká, ale i tak pastevec stráví celý den na nohách. Na práci se stádem však není Vladimíra Křenková sama. Pomáhají jí dva psi.

„Borderkolie Maruška je rok a půl stará fenka. Je velmi akční, ale protože je mladá, musím myslet za ni a šetřit její síly. A pak tu mám čtyřletého briarda, ale toho spíše proto, aby upozornil, co se ve stádě děje v noci,“ popisuje žena.

Zvířata nocují v ohradě obehnané elektrickými sítěmi. V případě nebezpečí lze ovce zahnat do bezmála dva metry vysoké ohrady, takzvaného košiaru. Vlci se u stáda zatím neobjevili, i v noci však po horách chodí turisté.

Zvířata spasou osm hektarů

Vladimíra Křenková v Jeseníkách vyrůstala, na dlouhodobém pobytu pod hřebeny nevidí nic zvláštního. Se stádem by měla na Ovčárně být do poloviny září. Za tu dobu zvířata vystřídají tři plochy ke spásání o celkové rozloze osm hektarů.

„S manželem jsme jeseničtí patrioti. Vše dobré, co se pro Jeseníky děje, hodláme podpořit. A protože jsme chovatelé ovcí, bylo to o to snazší,“ poznamenává chovatelka.

Tradiční pastvou se Agentura ochrany přírody a krajiny snaží zachránit druhově bohaté typy vegetace, alpinské trávníky.

„Pastvou se nám daří vzácné druhy podporovat, trávníky rozvolňovat, aby se ty rostliny mohly šířit. Pastva podporuje i hmyz na ně vázaný. Má celkový pozitivní efekt na biologickou pestrost tohoto území,“ vysvětluje Jindřich Chlapek z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Návrat ovčáků po sto letech

Do druhé světové války se v Jeseníkách pásly jalovice, ovce doprovázené pastevcem se na vrcholky hor vrátily možná i po více než sto letech.

Dobytek se ve vrcholových partiích Jeseníků znovu objevil v roce 2012, kdy bylo pod Švýcárnu vypuštěno několik kusů skotského náhorního skotu. Následně se na svahu pod Pradědem pásli huculští koně. V obou případech ale bez trvalého lidského dohledu.

Vliv pastvy na přírodu je po desítce let znatelný. „Máme tu monitorovací plochy, které my i odborníci z výzkumných ústavů sledujeme. Ukazuje se, že ke změnám dochází. Na horách je ale vše běh na dlouhou trať, musíme být trpěliví. Ideální by bylo, kdyby tu těch ovcí bylo více, plochy byly větší a péče rozmanitější, ale k tomu se během let dopracujeme,“ věří Jindřich Chlapek.