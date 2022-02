V Jeseníkách lákají na Borůvkové hody i v zimě. Už tento víkend

"Jak bylo doposud zjištěno, tak v půlce uvedeného svahu došlo ke střetu dvou lyžařů. Muž ve věku 66 let z Ostravy stál na lyžích u okraje sjezdovky. Neúmyslně do něj zezadu narazil na lyžích jedoucí jiný, v této chvíli neznámý muž. Byl vysoký přibližně 185 centimetrů a o váze 100 kilogramů. Po střetu oba muži upadli na zem. Neznámý muž se lyžaře ve věku 66 let zeptal, zda se mu nic nestalo. Po záporné odpovědi se oba rozjeli z kopce dolů a poté pokračovali neznámo kam. Ve večerních hodinách téhož dne však sražený lyžař vyhledal lékařské vyšetření a ošetření v ostravské Městské nemocnici," uvedl policejní mluvčí René Černohorský s tím, že s ohledem na pojistné plnění s zdravotní pojištění je velmi nutný výslech neznámého lyžaře a případně i dalších přímých svědků.

Oslavte dnes den žen ve vědě, chatujte třeba s astronomkou z Krnova

Informace k této události lze telefonicky sdělit na policejní číslo 974 731 751, nejlépe přímo osobně policejnímu inspektoru prap. Ivo Šubíkovi v sídle rýmařovských policistů.