Zima do Jeseníků letos přišla již koncem listopadu a první prosincový víkend zahajují sezonu první lyžařská střediska. Deník připravil přehled nejdůležitějších areálů na Šumpersku, Jesenicku, Bruntálsku a Králicku. Zjišťoval novinky pro sezonu 2023/2024, ceny skipasů i parkování.

Lyžařský areál Kouty 21. ledna 2023. | Video: Petr Krňávek

Horský resort Buková hora

Ač řadě Moravanů není tak známý, z Olomouce nebo Brna je to nejrychleji dosažitelné velké středisko. Horský resort Buková hora se nachází na zemské hranici, jeho moravská část leží na území Červené Vody u Králík.

Areál pracuje na zlepšování kvality služeb v oblasti gastra, rozšiřuje rovněž služby lyžařské školy. Pro děti, které zatím nejezdí na vleku, zprovozní nový dopravní pás.

Horský resort Buková hora.Zdroj: Horský resort Buková hora, se souhlasemNovinkou letošní sezony na Bukové hoře bude fresh track. Jedná se o nabídku zhruba tří časně ranních jízd mezi půl osmou až osmou hodinou. „Tuto službu zatím nabízí jen pár středisek v republice. Jedná se o možnost zalyžovat si na čerstvě upravené sjezdovce ještě předtím, než se otevře pro širokou veřejnost. Bude to zážitková záležitost spojená s přípitkem při východu slunce,“ zmínil marketingový manažer areálu Vítězslav Stránský.

Spustit provoz hodlá resort do poloviny prosince. „Máme s našimi partnery hodně naplánovaných víkendových akcí, vyplatí se sledovat naše sociální sítě,“ doplnil Vítězslav Stránský.

Sjezdovky + vleky: přes 8 kilometrů sjezdovek, 2 lanovky, 1 vlek

Cena celodenního skipasu v hlavní sezoně: dospělí 880 korun (820 korun eshop), děti 730 korun (370 korun eshop)

Parkování: v Červené Vodě zdarma

Zahájení sezony: k 30. listopadu nebylo stanoveno

Web: skibukovka.cz

Horský resort Dolní Morava

Středisko ve stejnojmenné obci patří k nejprogresivnějším v republice. Jednou z letošních novinek je nová rodinná sjezdovka Vyhlídková s šířkou nejméně 25 metrů. I díky ní je možné na jedno rozjetí z nejvyššího vrchu Slamník k dolnímu areálu U Slona ujet 3,7 kilometru bez zastavení.

V areálu U Slona navíc na děti čeká zpestření v podobě zábavné trati Snow Fun Trail s hracími prvky, klopenkami, terénními vlnami i dvěma tunely v délce 8 a 12 metrů. Mamutíkův skipark nabídne nové slalomové a interaktivní prvky i profesionální lyžařskou školu.

Horský resort Dolní Morava.Zdroj: Deník/Martin AltNa Dolní Moravě investovali za poslední roky šest set milionů korun do zasněžovacího systému. „Špičkový systém zasněžování se dvěma zasněžovacími jezery s objemem sto tisíc metrů krychlových společně s vyspělou technologií pro měření výšky sněhu přináší rychlou, efektivní a precizní přípravu tratí,“ uvedla marketingová manažerka areálu Šárka Braunerová.

Další novinkou je herna Kids Fun Club pro děti do 10 let přímo na sjezdovce. Vybavena je prolézačkami, hracími stanovišti, odpočinkovým místem s pohádkami nebo lego koutkem, a to včetně šatny pro odložení lyžařského vybavení, toalet a kuchyňského koutku s občerstvením. Děti zde pohlídají animátoři.

Ceny skipasů středisko drží na úrovni minulé sezony.

Sjezdovky + vleky: 10 kilometrů sjezdovek všech obtížností, 2 čtyřsedačkové lanovky, 2 vleky kotva, 1 vlek poma, dětský skipark

Cena celodenního skipasu v hlavní sezoně: dospělí 1140 korun (od 690 korun eshop s registrací), děti 745 korun (od 500 korun eshop s registrací)

Parkování: 100 korun/den

Zahájení sezony: víkend 2. a 3. prosince 2023

Web: dolnimorava.cz

Horský areál Kraličák

Středisko rozkročené mezi Hynčincemi a Stříbrnicemi na Staroměstsku připravilo pro letošní sezonu několik novinek. Tou klíčovou je instalace krytého pojízdného pásu, který spojuje vrchol kopce Štvanice s horní stanicí hynčické lanovky Kaple. Nahradil původní vlek poma z roku 1980.

„Tímto krokem došlo k modernímu propojení stříbrnické a hynčické strany lyžařského střediska. Zvýší se pohodlí návštěvníků a současně se sníží energetické nároky na provoz, což je v souladu s dlouhodobou snahou o udržitelnost v rámci celého areálu,“ uvedla Vladimíra Mrázová z areálu Kraličák.

Horský areál Kraličák.Zdroj: Deník/Petr KrňávekS celkovou délku 400 metrů má středisko největší délku krytých pojízdných pásů v Česku. S ohledem na úsporu energií a životní prostředí středisko postupně snižuje počet přepravních zařízení při zachování komfortu a délky sjezdovek.

Dětem a jejich rodičům jsou k dispozici dva lyžařské dětské parky, třetí se připravuje na vrcholu kopce Štvanice. „Děti si zde mohou vyzkoušet první lyžařské oblouky na zcela bezpečném a přitom velkém území s použitím krytých pojízdných pásů a pod dohledem zkušených instruktorů,“ dodala Vladimíra Mrázová.

Sjezdovky + vleky: bezmála 9 kilometrů sjezdovek, 2 lanovky, 1 vlek, čtyři pojízdné kryté pásy.

Cena celodenního skipasu v hlavní sezoně: dospělí 980 korun (eshop od 900), děti 700 korun (eshop od 644 korun)

Parkování: zdarma

Zahájení sezony: víkend 16. - 17. prosince s ČT Sport na vrchol

Web: mujkralicak.cz

Areál Kouty

Lyžařský areál v Loučné nad Desnou – Koutech patří mezi největší v Jeseníkách. Zároveň je východištěm pro exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. V letošní zimní sezoně má jen drobnější novinky.

Areál Kouty.Zdroj: Deník/Petr Krňávek„Trochu jsme terénně upravili sjezdovky, aby byly nástupy a výstupy na vlecích komfortnější. Zintenzivnili jsme zasněžování, rozšířili jsme nabídku nákupu skipasů on-line,“ shrnul vedoucí areálu Petr Marek.

Areál nezdražuje, ceny v nadcházející sezoně budou obdobné jako loni.

Sjezdovky + vleky: 11,5 kilometrů sjezdovek, 1 lanovka, 3 vleky

Cena celodenního skipasu v hlavní sezoně: k 30. listopadu neuvedeno

Parkování: v zimní sezoně zdarma

Zahájení sezony: sobota 9. prosince

Web: kouty.cz

Skiareál Červenohorské sedlo

Tradiční areál na rozhraní okresů Šumperk a Jeseník s dobrou dopravní dostupností z moravské i slezské strany hor patří vedle Bonery na Ramzové a Ovčárny k nejvýše položeným střediskům v Jeseníkách.

Lyžařský areál na Červenohorském sedle.Zdroj: Deník/Petr KrňávekAreál dělí na dvě poloviny horské sedlo, přičemž lanová dráha a jeden z vleků dosahuje až k 1164 metrů vysokému vrcholu Velkého Klínovce.

„Největší letošní novinkou bude, že nezdražíme. Rozhodli jsme se ceny udržet na úrovni loňského roku,“ řekl vedoucí areálu Martin Dubský.

Sjezdovky + vleky: 6 kilometrů sjezdovek, 1 lanovka, 7 vleků

Cena celodenního skipasu v hlavní sezoně: dospělí 750 korun, děti 550 korun

Parkování: pro sjezdové lyžaře v ceně

Zahájení sezony: pátek 8. prosince

Web: cervenohorskesedlo.eu

Ski Arena Karlov

Středisko v Karlově pod Pradědem je největší na bruntálské straně Jeseníků. Provoz zahájilo v pátek 1. prosince. „Začínáme překvapivě o týden dřív, než jsme sami plánovali,“ okomentovala start sezony Anna Vymazalová ze Ski Areny Karlov.

Lyžaři mohou využít jednotný skipas pro celé údolí Karlova pod Pradědem včetně ski areálu Čerťák v Horním Václavově.

SkiArena Karlov.Zdroj: SkiArena Karlov, se souhlasemPo delší odmlce areál připravuje do provozu černou a červenou sjezdovku Klobouk s certifikací FIS. „Svými parametry se rovná krásným ‚střechám‘ Dachsteinu. Kopec s pistou, která vydrží až do odpoledních hodin. Pokud sněhové podmínky dovolí, bude při sjezdové trati Roháč připraven skicross,“ doplnila Anna Vymazalová.

Karlovská Ski Arena plánuje na začátek sezony několik akcí. Už na sobotu 2. prosince od 13 hodin v restauraci U Ježka mikulášské tvořivé dílny se zdobením perníčků a vánočního stromu. Oficiální zahájení sezony se uskuteční v sobotu 9. prosince. Na parkovišti pod lanovkou KarlovSki Express vystoupí kapela O5 a Radeček.

Sjezdovky + vleky: 12 kilometrů sjezdovek, 4 lanovky, 3 vleky

Cena celodenního skipasu v hlavní sezoně: dospělí 800 korun (760 korun on-line), děti 600 korun (570 korun on-line)

Parkování: zdarma

Zahájení sezony: pátek 1. prosince

Web: skikarlov.cz