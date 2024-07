Borůvčí bez plodů si všiml pan František, který před dvěma týdny strávil víkend na lovecké chatě nedaleko Vozky. „Za ty dva dny jsme nachodili kilometrů docela dost. Až na jediné místo jsem nikde neviděl, že by mělo borůvčí nasazené plody. Překvapilo mě, jak je to špatné,“ řekl.

Dojem náhodného turisty potvrdil Kamil Holub, který v Jeseníkách borůvky příležitostně sbírá. „Obešel jsem asi čtyřicetikilometrovou túru a všechno je pomrzlé. Bude to bída. Samozřejmě jsou lokality, kde nějaké borůvky jsou, ale je to zanedbatelné množství. Loni byla nejhorší sezona za třicet let, ale ta letošní ji myslím překoná,“ zhodnotil.