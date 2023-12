V zasněžených Jeseníkách startují sezonu areály Kopřivná i Praděd

„Objevte novou cestu s UMBRELLA CITY LINES. Ve spolupráci se starostou Malé Morávky Ondřejem Holubem, starostkou Karlovy Studánky Radkou Chudovou a starostou Dolní Moravice Pavlem Kopečkem jsme pro vás připravili pohodlnou a rychlou cestu za příznivé ceny,“ představuje své služby provozovatel nové autobusové kyvadlové dopravy Dolní Moravice – Ovčárna.

„Tohle bude zajímavá konkurence pro krajskou kyvadlovou dopravu, když většina spojů této linky jezdí "jen" v trase Hvězda - Ovčárna a zpět,“ komentují novou kyvadlovou linku na Ovčárnu fanoušci Jeseníků.

VIDEO: Zimní tradice Bruntálu: parta otužilých saunařů běží nočním městem

Ski areály sice jedou naplno, ale kvalita sněhu na sjezdovkách značně utrpěla během dešťů a oblevy. Lyžaři sice lamentují, že mokrý sníh je pomalý, ale zase si pochvalují lyžovačku bez front a čekání. „A co takhle lyžovačka na Silvestra? Na Expressu se můžete těšit na denní lyžování 8:30-16:00 a večerní lyžování 18:00-21:00,“ zve lyžaře skiareál v Karlově pod Pradědem.

Silvestrovské a novoroční počasí v kraji? Má být bez větších změn!

Běžkaři si vyměňují tipy, kde už to ve stopě dře příliš, a kde se ještě dá projet. A ochránci přírody? Ti prosí návštěvníky Jeseníků, aby petardy a rachejtle nebrali s sebou do hor. „Ohňostroje nepatří ani do národních přírodních rezervací a do I. zóny CHKO obecně. Děkujeme, že v těchto citlivých oblastech zábavní pyrotechniku neodpalujete,“ vzkazuje turistům CHKO Jeseníky s odvoláním na stanovisko Ministerstva Životního prostředí, které zákaz ohňostrojů v národních parcích zdůvodňuje ochranou divoké zvěře. „Světla a zvuky totiž mohou narušit jejich přirozené chování a prostředí, ve kterém žijí,“ uvedlo k ohňostrojům Ministerstvo ŽP.