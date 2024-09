Bez elektřiny, mobilního signálu a dopravního spojení, řada lidí bez dokladů a všichni plné ruce práce s odstraňováním následku ničivých povodní. Tak vypadala v pondělí 16. září situace v řadě obcí na střední a severní Moravě. Už v pátek 20. a v sobotu 21. září se přitom i zde budou konat krajské a senátní volby. Potvrdila to vláda. Stát v postižených oblastech pomůže s organizací.

Starostí navíc je organizace voleb na povodní těžce postiženém Krnovsku. Řeky Opava a Opavice zaplavily 80 procent Krnova. Včetně mnoha míst, kde jsou jinak volební místnosti.

„S konáním voleb v tomto termínu nesouhlasíme,“ říká otevřeně starosta Krnova Tomáš Hradil, který musí aktuálně řešit problémy s nedostatkem pitné vody, chybějícím mobilním spojením, rozbitými cestami nebo zprovozněním škol.

„Mám velké pochybnosti, zda můžeme volby v tomto termínu zorganizovat. Zvládneme to jen tehdy, pokud by byly třeba jen jedna nebo dvě volební místnosti. Aktuálně to řešíme s krajem, zda je tato varianta vůbec možná. Téměř všechny volební místnosti byly zaplavené. Bude problém i s volebními komisaři,“ popisoval krnovský starosta aktuální situaci v úterý 17. září. Mnozí z volebních komisařů totiž musí řešit následky povodní ve svých domovech.

Někteří představitelé samospráv požadovali odklad voleb. Například opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO) v pondělí před novináři uvedl, že zajistit konání voleb bude pro město extrémně obtížné.

„Některé volební místnosti jsou zaplavené, možná ani nebudeme moci roznést volební lístky, nebudeme moci zajistit ani zaměstnance, kteří by tu službu zajistili. Máme vyhlášeno, že mají nárok na neplacené volno, pokud jejich domy byly zasaženy povodní,“ řekl.

Vláda: Odklad je velmi složitý

Premiér Petr Fiala v pondělí pozdě večer potvrdil, že krajské a senátní volby se v plánovaném termínu uskuteční.

„Případný odklad by byl velmi komplikovaný z hlediska času. Předpokládá určité kroky, které bychom museli udělat a následně schválit parlamentem. I po debatě s lidmi z terénu a při znalosti situace jsme ale přesvědčeni, že jsme schopni volby zajistit. Existují alternativy, jak pomoci tam, kde jsou nyní problémy velké. V zasažených místech můžeme pomoci s organizací,“ řekl premiér, který s kolegy v pondělí navštívil těžce postižené Jesenicko.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana by bylo odložení voleb v řádu dní velmi složité. Je to možné učinit pouze v nouzovém stavu a zákonem. K zajištění voleb existuje speciální skupina.

„Během úterý se pokusíme po ústředním krizovém štábu popsat některé detaily a odpovědi na otázky, které získáváme z terénu. Byli jsme v komunikaci s Asociací krajů a drtivá většina hejtmanů si v této chvíli myslí, že volby by proběhnout měly a mohou. Uděláme pro to všechno,“ řekl.