Expozice přírody na bruntálském zámku se po dvaceti letech od svého vzniku zásadně proměnila. Zmizely vypreparované exponáty živočichů umístěných do dioramat, tedy instalací evokujících reálné prostředí. Jesenickou přírodu teď návštěvníci muzea poznají prostřednictvím moderních technologií.

„S tabletem či mobilem v ruce si díky rozšířené nebo virtuální realitě zblízka prohlédnete zvířata i rostliny. Moderní technologie tak umožní zajímavé zážitky, těsně vedle Vás projde divočák nebo můžete vidět, jak ze semínka vyroste dospělý vysoký strom. Moderní technologie jsou součástí běžného života, takže do muzea patří také. Navíc doufám, že tento způsob zaujme i mladou generaci a do muzea ji naláká,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že návštěvníci budou moci využít své vlastní mobilní zařízení, do kterého si přes QR kód nainstalují potřebnou aplikaci. V muzeu budou samozřejmě k zapůjčení také tablety.

„Právě kvůli půjčování tabletů je nutné, aby si návštěvnické skupiny, jako jsou například školní třídy či zájmové kroužky, rezervovaly návštěvu expozice předem. Jednotlivci si prohlídku předem objednávat nemusí, rezervace ale možná samozřejmě je. Věřím, že se nové moderní pojetí bude lidem líbit. Je to posun k nejmodernějším trendům v muzejnictví, které do budoucna plánujeme zavádět i v dalších krajských muzeích. Na prvky rozšířené reality se lidé mohou těšit například i v Kosárně v Karlovicích, ve které došlo k modernizaci expozice lesnictví a přírody,“ prozradil náměstek hejtmana Lukáš Curylo a doplnil, že novou expozici přírody pro Muzeum v Bruntále zhotovily společnosti Profure Technologies a Yord.

„Expozice s prvky moderních technologií umožní nově našim návštěvníkům nejen vizuální, ale i audio zážitek. Z pohledu zpřístupňování muzea tak lze hovořit o zlepšení přístupnosti pro zrakově postižené, protože expozice je nově obohacena právě o audiální výstupy,“ sdělila ředitelka Muzea v Bruntále Květoslava Málková.