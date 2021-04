Ani zde nechybí slamění zajíčci nebo strom Vajíčkovník. V krnovském parku u Základní školy Smetanův okruh „vykvetl“ Velikonoční strom. Zdobí ho velikonoční dekorace, které vyrobili žáci podle pokynů svých učitelek v rámci pracovních činností.

„Každá paní učitelka nebo vychovatelka zvolila jiný styl dekorace a mile nás překvapila pestrost a barevnost. Teď, když je většina vajíček, zajíčků a fáborků na svém místě a hezky zdobí, by si Velikonoční strom zasloužil přejmenovat na Strom radosti a naděje. Při pohledu na něj má člověk pocit, že přece jen už bude líp,“ říká Jarmila Petrová ze ZŠ Smetanův okruh.

Petra Červenková nám poslala fotoreportáž z velikonočního Krasova.

„V Krasově lidé umí spojit své síly a táhnout za jeden provaz a udělat něco pěkného a veselého i v této nelehké době. Zkuste přijet a uvidíte sami. Přikládám pár fotografií, ať víte, že výsledek stojí za to. Vytvořili 7 zajíců ze sena. 6 malých a jednoho velkého, který všechny vítá na začátku vesnice," napsala Deníku paní Červenková za tým dobrovolníků z Krasova.

Pak přišel nápad, že by se mohly zapojit děti a vytvořilo se 26 zajíců ze dřeva, kteří čekali jen na to až je děti vybarví a dají jim to správné kouzlo.

"Jsou rozmístěni na šesti místech v obci. Dva byli darováni do vedlejší obce Široké Nivy ke škole. V nedávném vydání Deníku se psalo, že jsou tady v Krasově politické boje. Možná ano, ale stále jsou tady lidé, kterým není vše lhostejné a dokážou spolu vytvořit něco co dělá radost všem nejen občanům Krasova, ale i projíždějícím cyklistům a všem kdo vesnici navštíví. Budeme rádi, když nás navštívíte taky a třeba Vám zajíčci taky spraví náladu," doplnila Petra Červenková.

Jak vypadá velikonoční výzdoba u vás? Pošlete nám foto na e-mail redakce.bruntalsky@vlmedia.cz.