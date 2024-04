Jarní květinovou výstavou Flora ožilo ve čtvrtek centrum Olomouce. Tentokrát milovníky květin láká do atraktivní Galaxie květin. V pavilonu A si návštěvníci užijí úchvatnou hlavní expozici, která je plná barev, jarních i exotických květin a vůní. Křehkou krásou a uměním předních českých floristů se mohou lidé potěšit až do nedělního večera.

První den Jarní Flory Olomouc, 25. dubna 2024 | Video: Vránová Magda

Hlavní expozice v pavilonu A má název Galaxie květin, jejím autorem je uznávaný florista Jan Milt. Návštěvníkům nabízí unikátní svět plný pestrých barev a vůní tisíců květů. Základním prvkem je elipsa, a to v návaznosti na vesmírné ladění celé expozice.

„Vesmír a květiny. Hry se zrcadly, světlem a tmou. Elipsy. A také průhledy pavilonem či kontrast techniky a přírody. To jsou základní kameny letošní hlavní expozice,“ vysvětlil autor Jan Milt.

V pavilonu A lidé mohou hlavní expozicí opakovaně procházet a pokaždé tam lze objevit něco nového. Hned u vstupu jsou to například orchideje a masožravky s působivým osvětlením a jen o pár kroků dál si návštěvníci mohou užívat úchvatné pohledy na tisíce jarních i exotických rostlin, svěží floristická aranžmá a barevné elipsy plné květin.

„Část expozice je postavená tak, že ji návštěvník může objevovat, pozorovat, procházet jí a bavit se. Připravená je tam spousta míst k posezení. Navíc je součástí expozice kavárna, kde vedle běžné nabídky připraví také speciální tematické drinky,“ dodal Jan Milt.

Největší tuzemský svátek květin a oslavu jara, jarní výstavu Flora Olomouc 2024, si návštěvníci mohou užívat až do nedělního večera. Výstaviště podle ředitelky Evy Fuglíčkové plní jeden z cílů, kterým je navázání spolupráce s mladými a současně kvalitními tvůrci a floristy. „Letošní centrální expozice tomu odpovídá. Je opravdu na co se těšit,“ pozvala Eva Fuglíčková.

"Velký zážitek, nádhera.."

Galaxii květin si nenechaly hned první den ujít tisíce milovníků květin z různých koutů České či Slovenské republiky.

Byla mezi nimi například paní Viera ze Slovenska. „Expozice je opravdu krásná. Těch rostlin a barev je tady obrovské množství. U některých exotických květů jsme si hned s dcerou vyhledávaly přesné názvy na internetu. Jarní Flora je pro nás velký zážitek, stojí to opravdu za to,“ neskrývala nadšení spokojená návštěvnice.

Moderní a svěží Galaxie květin nadchla také milovnice květin, které přijely do Olomouce z Hlučína u Opavy.

„Je to nádhera, moc se nám to líbí. Na výstavy sem jezdíme už desítky let. Jsme Floře věrné a pokud to jen trochu jde, nenecháme si ji ujít. Vždycky se těšíme už dlouho dopředu. Samozřejmě si zase nakoupíme nové květiny na zahrádku. Nikdy odsud neodjíždíme s prázdnou,“ svěřily se Libuše Balarinová a Marie Dostálová.

Jarní Flora Olomouc probíhá až do nedělního večera, podrobné informace o akci, expozicích a doprovodném programu jsou pro všechny zájemce k dispozici na webu výstavy Flora Olomouc.