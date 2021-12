Při procházce náměstím každoročně narazíte na betlém Krnovanů ve výloze prodejny dámského a pánského spodního prádla TINA. Výklad u kostela sv. Martina nabízí betlém plný krnovských staveb a dominant.

V nemocnici Podhorská dostali pacienti vánoční bohoslužbu

Postavičky vám napoví, co je škola, co nemocnice a co třeba divadlo. Představí všechny profese, koníčky, sporty i události, které Krnov charakterizují.

Krnovský betlém

V kostele sv. Martina bude krnovský betlém přístupný 25. prosince od 14 do 16 hodin. Vidět jej můžete také při bohoslužbách, které zde probíhají.

Krnované jsou zvyklí také na betlém u Kelty na Albrechtické ulici. Nepřijdou o něj ani letos. Tento betlém vzbuzuje zájem u kolemjdoucích, ale i u projíždějících.

Ježnická zvonička

Další betlém se nachází na Ježníku (- viz fotogalerie níže). S nápadem nakoupit figury svaté rodiny, tří králů i zvířátek a přeměnit historickou dřevěnou zvoničku před svým domem v betlém přišel majitel bývalé ježnické školy Miroslav Lamoš.

Zvonička se každoročně měnila na chlév, ve kterém se oslík, volek i Josef s Marií sklání nad jesličkami s Ježíškem, zatímco venku mudrci přináší své dary a ze všech stran se sbíhají domestikovaná i divoká zvířátka.

Ježnická zvonička je stará asi sto padesát let a původně sloužila ke svolávání žáků do školy. Škola na Ježníku byla postavena v roce 1870. Dnes je z ní rodinný dům. Betlém se od zvoničky přemístil na plochu nad penzion Hermes. Je dobře dostupný pro návštěvníky, kteří k němu přicházejí nebo přijíždějí autem.

Letošní novinka

Letošní novinkou bude možnost prohlédnout si betlém také v kostele Narození Panny Marie. Klášterní kostel řádu Minoritů v centru Krnova pro veřejnost bude otevřen 25. prosince od 14 do 17 a 26. prosince od 14 do 18:30 hodin.

OBRAZEM: Nejkrásnější adventní dekorace? Sníh!

Hojně navštěvovaný bývá také krnovský betlém v poutním kostele na Cvilíně. Ten bude přístupný od 25. prosince do 2. ledna. Po cestě ke kostelu vás čeká další novinka, a to betlém v kapli Anděla strážného na cvilínských schodech.

Poutní kostel na Cvilíně můžete navštívit:

25.12. 13-16 hodin

26.12. 13-16 hodin

27.12. 10-16 hodin

28.12. 10-16 hodin

29.12. 10-16 hodin

30.12. 10-16 hodin

1.1.2022 13-16 hodin

2.1.2022 13-16 hodin