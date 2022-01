Masakr: čtyři krnovští zubaři skončili, začíná jen jeden

Kdo si ráno nepřivstal, na toho v krnovské nemocnici místo formuláře čekal nápis: "Kapacita formulářů o registraci do zubní ordinace je vyčerpaná". Pacientům, kteří se nestihli zaregistrovat, se samozřejmě nelíbí dostupnost stomatologické péče založená na principu "kdo dřív přijde, ten dřív mele".

V nemocnici se za necelé dvě hodiny zaregistrovalo na 3500 lidí. Pak přišel pokyn předregistraci zastavit, když kapacita nové ordinace je sotva poloviční. Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec dělá, co je v jeho silách, aby se situace zlepšila. Předpokládá, že ještě letos dojde k otevření dalších zubních ordinací v Bruntále a v Rýmařově. Snad i ve Městě Albrechticích. Zubní lékaře se podařilo přilákat jen díky různým bonusům, jako je třeba byt. Někteří přichází i ze zahraničí.

Proč je zubařů tak málo?

Starosta Krnova Tomáš Hradil se setkal s ředitelem krnovské nemocnice Ladislavem Václavcem, aby si ujasnil příčiny problému a společně hledali řešení. Proč je vlastně zubních lékařů tak zoufale málo? "Zubaři jsou jeden z nejčastějších dotazů, které dostávám. Jejich nedostatek není žádným krnovským specifikem. Trápí se s tím řada regionů a měst po celé zemi. Všude se děje to samé: mnoho stomatologů odchází do důchodu a nemá je kdo nahradit. Řešení musí hledat pojišťovny a stát. Dočetl jsem se, že prý je zubařů v republice dost, jen jsou nevhodně rozprostření do regionů," konstatoval starosta Krnova Tomáš Hradil s tím, že možnosti města jak přispět ke zlepšení situace jsou dost omezené.

Krnov zubařům nabízí ordinace i byty

Město Krnov například opravilo část vily v nemocničním areálu, kde vzniknou nové zubní ordinace."Po volných místech se doslova zaprášilo, kapacita byla okamžitě vyčerpána a na řadu z vás se nedostalo. Naše aktivity proto nekončí. Vedle dvou ordinací ve vile v nemocnici budeme mít k dispozici další. Končící paní doktorka Grussmanová byla tak laskavá a přenechala nám tu svou plně vybavenou. Jakmile rada města schválí záměr pronájmu, bude k dispozici. Zbývá maličkost: sehnat zubaře," vzkázal občanům na svém facebooku starosta Krnova. Na schůzce s ředitelem nemocnice Ladislavem Václavcem si starosta ujasnil, čím město může motivovat stomatology, kteří zvažují stěhování do Krnova."Krnov je krásné město pro život. Věřím, že další stomatology přitáhneme," uzavřel svůj příspěvek starosta Hradil, ale mnozí diskutující mu oponovali.

Pohled Krnovana žijícího v Praze

Starosta doufá, že Krnov má potenciál přilákat zubaře, ale jiní o tom pochybují. "Jako rodilý Krnovák v Praze mám ordinaci sto metrů od baráku a polikliniku se všemi doktory. Tady není problém sehnat zubaře. Proto jsem se pousmál větě pana starosty, jak je Krnov krásné město pro život. Vážně? Jo, je to krásné město, když přijedu pro návštěvu za rodiči na víkend relaxovat, ale pro život opravdu ne. Pan starosta to asi vidí jinak. Krnov je městem důchodců a maminek s kočárky. Vždyť tam není žádná pracovní příležitost, nic," oponoval starostovi jeden z diskutujících a připomenul, že se Krnov ocitl v anketě měst pro život až někde na chvostu.

Další diskutující jsou přesvědčeni, že mladé začínající zubaře nic nenutí, aby od rána do večera pečovali o 1500 pacientů na maloměstě v pohraničí, když jim ke slušnému živobytí stačí nepočetná, ale bohatá klientela a pracovní doba čtyři hodiny denně tři dny v týdnu.Krnované většinou ocenili snahu řediteli nemocnice, který dokázal sehnat několik zubních lékařů pro okres Bruntál, ale současně mu vyčítají, že nebyl zveřejněn žádný klíč jakým způsobem probíhá výběr registrovaných. Navíc se začíná spekulovat, že někteří zdravotníci dokážou svým přátelům a příbuzným při registraci u zubaře zajistit přednost.

Úplně bezplatná lékařská zubní péče už zdaleka není takovou samozřejmostí jako bývala dříve. Ve větších městech se stává samozřejmostí, že pacient před návštěvou svého zubního lékaře absolvuje různé placené procedury z oblasti dentální hygieny a odstraňování zubního kamene. Mnozí z diskutujících upozorňují, že zatímco dřív chodila k zubaři celá třída v rámci školního vyučování, dnes mají rodiče velký problém sehnat zubního lékaře, který bere dětské pacienty. Dokonce už se údajně setkali s placenou registrací dětských pacientů.