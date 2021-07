Co je trápí a co těší? Podívejte se, jak se žije „u sousedů“ v Rapotíně

/SERIÁL/ V dalším díle seriálu Deníku zamíříme do sousedního kraje, do obce, která leží jen „kousek“ od hranic okresu Bruntál s okresem Šumperk. Do Rapotína. Pověst praví, že ho založil markomanský uprchlík Reibod při stěhování národů. Ve skutečnosti založili Rapotín němečtí kolonisté ve 13. století. První písemná zmínka o Rapotíně pochází z roku 1391, počet obyvatel přesahuje tři tisíce.

Rapotín - náměstí Svobody. | Foto: Deník/Petr Krňávek