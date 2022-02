Na návštěvě v Lomnici: Vznikly zde nejslavnější snímky fotografa Štreita

V době normalizace část vybavení kostela zničili vandalové, ale také v devadesátých letech sem dorazili zloději starožitností. Kostel je ve vlastnictví církve, ale obec vždy přispěje, když farníci něco potřebují obnovit.

„Naposledy to byl příspěvek dvacet tisíc na obnovu křížové cesty. Původní křížová cesta se sice zachovala, ale v neutěšeném stavu. Paní restaurátorka z Karlovic Světlé Hory obrazy postupně čistí a obnovuje rámy. Ještě nemáme kompletní křížovou cestu, asi tři obrazy zbývá opravit,“ uvedla starostka Lomnice.

Pamětihodnost Lomnice: kostel sv. Jiří:

Objevily se také názory, že by si opravy měla hradit církev jako majitel v plné výši. „Pro Lomnici je kostel tak významná památka, že za ni máme také spoluzodpovědnost. Není to jen pro babičky, co tam chodí na mši, ale pro každého, kdo má vztah k historii naší obce. Biskupství stíhá jen běžnou údržbu a farníci by náročnější opravy nemohli sami financovat. Historická hodnota kostela je obrovská, takže by obec měla majiteli pomoct. Jsou tam například krásné varhany, co potřebují také rekonstrukci,“ doplnila starostka Lomnice Anna Šomodíková.

Lomnice objektivem Jindřicha Štreita

Když fotograf Jindřich Štreit začal vystavovat fotky, které ke komunistickému režimu nebyly zrovna lichotivé, skončil na pár měsíců ve vazbě a soud mu napařil podmínku. Bylo mu jasné, že s takovým kádrovým škraloupem je s profesí učitele konec.

V říjnu 1983 začal pracovat ve státním statku Ryžoviště, pod který patřilo šest okolních vesnic včetně Lomnice. V té době si už fotograf uvědomil, že „vesnice“ je jeho životní téma. Začal systematicky dokumentovat pracovní činnost na jednotlivých pobočkách statků. Nejslavnější Štreitovy snímky vznikly v Lomnici.

V roce 2018 se Lomnice se změnila ve výstavní síň:

S Lomnicí je neodmyslitelně spjatý také divadelní a filmový režisér, bruntálský rodák Vladimír Morávek. Ten v roce 2018 přišel s nápadem změnit Lomnici v galerii pod širým nebem a vystavit 17 Štreitových velkoformátových snímků v místech, kde v osmdesátých letech vznikaly. Vernisáž se změnila v půvabný happening.

Vladimír Morávek vedl průvod diváků po obci, a každé fotografie zastavil, aby se odhalovala zvlášť. Do akce se zapojily děti a místní lidé.

Na přechodu pro chodce Morávek zorganizoval rekonstrukci slavného záběru, kterak skupina Beatles kráčí přes slavný přechod Abbey Road. Přiměl několik diváků, aby se zuli z bot a pózovali na cestě. A nebo na silnici psal oslavná slova na počest Jindřicha Štreita.

Přišli se podívat dokonce i lidé, které Štreit před lety vyfotil a Morávek s jejich pomocí organizoval rekonstrukce záběrů. Snímky, které Štreit v sedmdesátých a osmdesátých letech fotil po vesnicích na Bruntálsku, se zapsaly do dějin české a světové fotografie.