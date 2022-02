Starostka Lomnice Anna Šomodíková: Snad se obchvatu dožijí aspoň naši vnuci

„Paní ředitelka, která tam působí šest let, přišla s koncepcí jak nabídnout rodičům něco jiného, než většina škol v okolí. Díky tomu, že v Lomnici máme Montessori výuku, jezdí k nám děti například z Razové, Roudna, Nové Pláně, Stránského nebo i z Rýmařova. Není to tak dávno, co jsme také my bojovali s odlivem dětí, ale dnes už máme plný stav školy i školky. Spousta mladých rodin jsou příznivci modelu Montessori a navíc dokážou ocenit, jak je z naší školy a školky blízko do přírody i na dětské a multifunkční hřiště,“ uvedla starostka Lomnice Anna Šomodíková.

Dění ve škole a školce Anna Šomodíková vnímá nejen z pohledu zřizovatele, ale také prostřednictvím svých vnoučat. Dnes už v Lomnici funguje základní škola jen od první do páté třídy, ale není to tak dávno, co zde byla kompletní základní škola i s druhým stupněm.

„Můj syn byl v sedmé třídě, když se lomnická škola zavírala a děti musely přejít na školy do Bruntálu. Teď je z té původní školní budovy penzion. Byla to doba po listopadu 1989, kdy rodiče poprvé dostali svobodnou volbu umístit děti tam, kam chtějí. Dřív, dokud v Lomnici fungovala škola až do deváté třídy, dojížděly sem děti z Valšova a z Dětřichova. Najednou všichni začali posílat děti do Bruntálu. Možná předpokládali, že čím větší město, tím lepší vzdělání,“ ohlédla se starostka za dobou, kdy se lomnická škola transformovala na malotřídku pro první až pátý ročník.

Další předností lomnické školy je spolupráce s rodiči, díky které vznikl například vlastní sad s ovocnými stromy.

„Pořád se tu děje něco zajímavého pro rodiny s dětmi. Při každé příležitosti vyráží do přírody. Na kopci Zabiják chodí sáňkovat a učí se lyžovat, nebo pořádají pouštění draků. Maminky napečou koláče na hruškobraní a švestkobraní,“ pochvaluje si starostka spolupráci školy s rodinami.