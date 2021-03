Jindřichov, německy Hennersdorf, byl založen podle magdeburského práva v roce 1256 jako Henrikestorp. Pojmenování Hennersdorf - slepičí vesnice - vzniklo pravděpodobně podle charakteru zaměstnání a obživy obyvatel, kteří se živili převážně zemědělstvím.

Obec byla založena olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku při kolonizaci Osoblažska před rokem 1256. Leží na severozápadním okraji okresu Bruntál. Severní hranici jejího katastrálního území tvoří státní hranice s Polskou republikou.

Okolí Jindřichova tvoří dvě odlišné geografické oblasti. Východní Osoblažsko má rovinatý a zvlněný terén převážně v severní části výběžku. Druhá část Nízkého Jeseníku se rozprostírá západněji od silnice z Města Albrechtic na Jindřichov a tvoří jí převážně zaoblené kopce.

Vinařská oblast Jindřichov?

Stát občas aktualizuje seznam tuzemských vinařských oblastí. Vzhledem ke klimatickým změnám při správné volbě odrůdy může v Jindřichově dozrát velmi kvalitní víno. Přesvědčil se o tom zemědělec Martin Tichý. V roce 2017 inicioval oficiální zápis Jindřichova ve Slezsku mezi vinařské oblasti. Žádost podala obec. Žádala ministerstvo o zapsání nové vinařské podoblasti s názvem slezská. Dále žádala o zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování viniční tratě.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský doporučil žádost Jindřichova zamítnout. „Na předmětné lokalitě nebyla dosud evidována žádná sklizeň hroznů a produkce kvalitních vín určených pro spotřebitele. Výsadba révy vinné je velmi sporadická a neucelená. Rovněž nelze historicky doložit pěstování révy vinné v této lokalitě,“ zní oficiální zdůvodnění, proč Jindřichovsko není vinařská oblast, přestože se tam vínu daří a kousek od něj na Osoblažsku leží osada Víno.

Obecní zámek

Když se řekne Jindřichov, každému se nejdřív vybaví jindřichovský zámek. Od roku 2010 patří obci.

„Máme na něj vypracované projektové dokumentace, které řeší domov s dopomocí a s pečovatelskou službou. Jsou tam dva velké sály a knihovna, které by měly sloužit společenským akcím, jako jsou třeba svatby a různá zasedání. Je tam i zázemí typu prádelna a malometrážní byty. Počítáme s kavárnou, jídelnou a kuchyní. Chtěli bychom tam i zdravotnické služby, hlavně zubaře. Všechno je to zprojektováno až do stadia stavebního povolení,“ představuje starosta Jindřichova Martin Korduliak záměry se zámkem.

Celkově by zámek potřeboval investici až 180 milionů, což je mimo možnosti obecního rozpočtu. Realizace záleží na tom, zda se podaří sehnat peníze.

„Počítáme s realizací na etapy, protože i dorovnat spoluúčast financování může být pro obec problém,“ doplnil starosta s tím, že po stavební stránce je zámek v celkem dobrém stavu. Před covidem se tam konala spousta akcí. Halloween, dětský den, ukončení roku, velikonoční a vánoční trhy. Nádherný zámecký park se dvakrát stal dějištěm rockového festivalu se spoustou kapel.

Další zajímavosti:

Roku 1589 byl v Jindřichově postaven pivovar jako vůbec jeden z prvních pivovarů na Moravě. Pivovar od svého založení vystřídal několik majitelů. Za zakladatele je považován Jan Pavlovský z Pavlovic.

V Arnultovicích najdete přízemní zděný venkovský dům z 18. století, štítově orientovaný k hlavní komunikaci s barokně utvářeným štítem, trojdílnou dispozicí a původně dvoutraktovým uspořádáním. Soubor doplňuje samostatně stojící deštěná stodola z 19. století. Dům i stodola jsou památkově chráněny.

*Zdroj: www.obecjindrichov.cz

Tip na výlet: Odpočinek u studánky

Odpočinek u studánky.Zdroj: Obecjindrichov.cz

Posezení U Studánky je oblíbeným cílem procházek místních občanů i návštěvníků obce v každém ročním období. Toto kouzelné zákoutí se nachází poblíž cyklostezky u Svinného potoka, asi dva a půl kilometru od obecního úřadu v Jindřichově. Přes potok lze přejít po několika lávkách, na obou březích jsou lavičky. Děti jistě ocení prolézačku s lanovkou přes potok.