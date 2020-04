V Krnově byla v roce 2003 schválena vyhláška o chovu a držení zvířat ve městě. Nově byla definována povinnost majitelů psů, že na frekventovaných místech v centru musí velké rasy nosit psi náhubek. Město tehdy vydalo osvětovou brožuru, kterou obdrželi všichni vlastníci psů společně se psí známkou na Městském úřadě.

Dnešní majitelé psů při venčení díky koronavirovým opatřením mají dostatek podnětů k přemýšlení, jak se asi cítí pes s náhubkem.

Většina obcí vyhláškou stanovila povinnost, že pes v určitých situacích musí mít nasazený náhubek. Většinou je náhubek povinný v prostředcích MHD a na veřejných prostranstvích. Náhubek ale využijete také při návštěvě veterináře nebo při kontaktu s ostatními psy, například na kynologickém cvičišti. Účelem náhubku není jen zabránit nežádoucímu kontaktu s jinými zvířaty, případně s lidmi, ale také požírání odpadků.

Při pořizování náhubku je důležité, aby psovi nepřekážel a neobtěžoval ho. Správná velikost musí zajistit dostatek prostoru k napití a k otevření tlamy při zívnutí. Délka náhubku by měla být taková, aby se nedotýkal konce čumáku. Náhubek by neměl příliš zasahovat do očí. Šířka by měla být taková, aby se náhubek na nose příliš nehýbal, ale přitom nebyl těsný. Pásek za ušima musí mít dostatečnou délku, abychom psa neškrtili.