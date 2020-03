Pozornost se v těchto dnech soustřeďuje na nemocnice, které zavedly pandemický režim a zajišťují odběr vzorků na testování korobaviru. Poněkud stranou zájmu zůstávají Léčebny dlouhodobě nemocných LDN a Oddělení ošetřovatelské péče OOP.

Koronavirus. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

"Obracím se na vás, co doma šijete roušky. Ležím v Městě Albrechticích na LDN oddělení a máme nedostatek roušek. Nejen my, ale i ostatní oddělení. Prosím pokud nějaké máte, zkuste je darovat. Zde jsou vážně třeba. Moc vás o to prosím, i malá pomoc pomůže v této krizové situaci," vyzval 18. března facebookovou komunitu Martin Syslo a v následujících dnech poděkoval dobrovolníkům za dodávku roušek.