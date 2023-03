Podle informací Deníku z koaličních i opozičních politických klubů je situace stabilní a hejtman Vondrák by měl dokončit volební období do podzimu 2024. Zastupitelé ANO mu ostatně už vyjádřili podporu.

Hejtman Vondrák: Pracuju, jak jsem slíbil, program plníme. Není proč končit

„Nemám žádný signál, že by se na klubu zastupitelů něco takového chtělo probírat,“ reagoval hejtman na dotaz Deníku, zda ANO nepožaduje po jeho vystoupení z hnutí také nového zástupce ve funkci hejtmana.

A tak se i stalo - o hejtmanovi se skutečně na klubu zastupitelů ANO nejednalo, podporu zastupitelů má jednotnou. Zatímto tedy v krajské metropoli polemikám učinil přítrž primátor Macura, který na svou funkci sám rezignoval, na krajské úrovni to vypadá na zachování statu quo, tedy pokračování Ivo Vondráka coby nestranického hejtmana až do voleb na podzim příštího roku.

Na kraji bez tlaku

Zastupitelé krajského klubu ANO se k tomu však moc nechtějí vyjadřovat. „Je to náš vnitřní problém. Co si v hnutí ANO v zastupitelském klubu budeme řešit a jak se k otázkám postavíme, je na nás. Nezlobte se, ale nerad bych to řešil přes média,“ vzkázal náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka. „Na mě osobně žádný tlak vyvíjen nebyl, nikdo mě nekontaktoval. Ani bych situaci nesrovnával s Ostravou, je to něco jiného,“ odmítá paralelu se situací ve strukturách metropole.

S krajským předsedou zastupitelského klubu ANO Josefem Bělicou se Deníku znovu nepodařilo spojit, po zasedání klubu však potvrdil, že na podpoře hejtmanu Vondrákovi, s nímž má osobně přátelské vztahy, se nic nemění. Kvůli inauguraci prezidenta výjimečně až v pátek zasedá zastupitelstvo kraje, na rozdíl od toho posledního ostravského by se tak otázka budoucnosti prvního muže kraje probírat už neměla.

Vondrák přijel za studenty do Karviné. Navrhli mu, jak by měl vypadat POHO Park

„Řeknu to hodně formálně: šestým rokem se snažíme protlačit projekty typu Černá kostka, Eden Karviná a další. A jediná naše obava nyní je, aby turbulence kolem hnutí ANO nezpůsobily, že se tyto akce pozastaví, odloží, nedejbože zruší,“ popisuje vazbu rozkolu v hnutí a dění v regionu náměstek hejtmana a předseda zastupitelského klubu ODS Jakub Unucka.

„Chceme, ať naše plány pokračují dál, a pokud bude v pozici hejtmana Ivo Vondrák, máme jistotu, že tomu tak bude. Kdyby se ANO rozhodlo jít do jiné verze, nemáme jistotu, že by případný nový hejtman pokračoval ve stávající lince,“ zdůraznil Unucka, že Vondrák má podporu koalice.

S náhradou by musel souhlasit i Vondrák

Pokud by se prý v hnutí ANO něco „kulo“, věděl by to. „Podle platné koaliční smlouvy se jakákoli věc tohoto charakteru musí řešit sedm dní dopředu a mně jako předsedovi klubu ODS dosud nic nepřišlo,“ ujistil. Náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL) příměří potvrzuje.

„Jestliže klub ANO podrží pana Vondráka ve funkci hejtmana, což prozatím udělal, nebudeme to rozhodně rozporovat. Máme ostatně koaliční smlouvu, která říká, že jakékoli personální změny se mohou dělat jen za shody předsedů klubů a stávajícího pana hejtmana. Nyní nemáme signál, že by mělo dojít k jakékoli změně,“ popsal Deníku situaci Curylo.

Hejtman Vondrák po prohře Babiše: Směr hnutí ANO nesmí určovat marketingový tým

V uplynulých týdnech se situace měnila z hodiny na hodinu. Jak by koalice reagovala, kdyby ANO v budoucnu přece jen vybralo někoho jiného a hlasovalo by proti Ivo Vondrákovi? „Vyvolali by tím novou situaci, která by musela najít své řešení. Co ale vím, chod kraje by měl být plynule zajištěn do konce volebního období,“ dodal náměstek.

Totéž si myslí i opozice, která už v uplynulých dnech dokonce sondovala možnosti rozpadu koalice.

„Na to poměrně krátké období, které máme před sebou, budou mít snad kolegové rozum a nepůjdou do velkých změn, nemělo by to smysl. Nejednáme však s ANO a dovnitř víc nevidíme. Sondovali jsme však situaci u KDU-ČSL i ODS, zda nemáme čekat nějaké dění na zastupitelstvu, abychom se případně připravili, ale nic se dít nemá,“ uvedla před blížícím se pátečním zasedáním opoziční zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti).

V pětašedesátičlenném zastupitelstvu kraje mělo ANO i s Vondrákem 24 mandátů, ODS deset, Piráti devět, lidovci sedm, SPD šest křesel, ČSSD pět a komunisté čtyři. Koalici tvoří ANO, ODS, lidovci a ČSSD.