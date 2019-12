„Je to dárek od starosty Úvalna. Jízdenky byly nalezeny na půdě místní nádražní budovy,“ představil Tomáš Hradil darované historické jízdenky na svém facebooku.

Fanoušky železnic a historie zaujalo, že nešlo o běžnou jízdenku na jednorázovou cestu, ale o týdenní pracovní kartu určenou k cestování „od neděle do soboty“. Kolik asi musel zaplatit člověk, který v roce 1941 denně dojížděl za prací z Úvalna do Krnova?

Cenovka na jízdence je 1,6 říšské marky. Jedna říšská marka by dnes představovala hodnotu asi jako stokoruna, takže týdenní dojíždění mezi Krnovem a Úvalnem za války stálo kolem 160 korun.

Nejcennější na historických jízdenkách ze zastávky v Úvalně je to, že jsou nepřenosné a platí pouze s podpisem majitele. Pokud se podaří jména z jízdenek rozluštit, pak už nebude problém v krnovském archivu dohledat třeba to, kde cestující bydlel, kde pracoval, jakého byl vyznání nebo kolik mu bylo let, když si v Úvalně na nádraží koupil tuto jízdenku. T

Takový jízdní doklad z války je zkrátka ten nejkrásnější dárek, jaký lze pro krnovského patriota vymyslet.

Poslední jízdenka byla v Úvalně prodána kolem roku 2000. Pak pokladna zavřela a zastávka už jen chátrala. Od prvního okamžiku, kdy se Radek Šimek stal starostou, upozorňoval na neutěšený stav nádražní budovy, která je pro cestující Českých drah vizitkou a vstupní bránou Úvalna.

Také další pamětníci vzpomínali, jak kdysi bylo nádraží v Úvalně krásné. Obec zastávku koupila a nedávno se pustila do rekonstrukce. V dohledné době budou mít cestující v Úvalně zase útulnou čekárnu, veřejné WC a možná i kafíčko, něco na zub a suvenýry.