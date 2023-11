Pop punková kapela Vypsaná fixa na velkých festivalech hraje pro desetitisíce lidí, ale nejlépe si ji vychutnáte zblízka na malém klubovém pódiu. Na takovém, jaké mají třeba v krnovském Kofola Music Clubu. Právě tam v sobotu 4. listopadu Fixa odehrála skvělý koncert na počest dvacátého výročí vydání legendárního alba Bestiálně šťastní.

Koncert Vypsané fixy v Krnově v Kofole 4. listopadu 2023 | Video: František Kuba

Navzdory deštivému sychravému podzimu se v Kofole tančilo jak o život a všichni fanoušci Vypsané fixy zase jednou byli bestiálně šťastní.

Před dvaceti lety krnovský hudební klub přijal jméno Kofola. Před dvaceti lety kapela Vypsaná fixa nahrála album Bestiálně šťastní a pozvala své fanoušky na koncert do Krnova. Do nově otevřeného klubu Kofola. „Vyfotil mě tam 12. 3. 2004 právě Martin Hradečný z Kofola Music Clubu. Šéfuje tam tomu pořád, tak ho zdravíme. A proč na fotce hraju na akustiku? Protože jsme tenkrát museli tvrdě improvizovat. Na koncert jsme dorazili z tehdejší sestavy jen dva,“ vzpomíná na první krnovský koncert Márdi, frontman Vypsané fixy, na facebooku kapely.

Jeden z muzikantů do Krnova nemohl, další si zlomil ruku, takže před dvaceti lety dorazila Fixa do Kofoly s akustickou verzí a s vypůjčeným kytaristou, který k repertoáru přistupoval stylem: „Vy vždycky začnete a já se nějak chytnu..“ Museli improvizovat, ale nakonec dorazili. "Šéf klubu Marin Hradečnej z toho moc nadšenej nebyl, když viděl, že přijelo torzo. A není se čemu divit. Já bych se taky bál na jeho místě. Hehe. Ale ten koncert k obrovskému překvapení dopadl skvěle. Lidi řádili a náš hostující kytarista se na konci svlékl do půl těla. Bylo to tak dobrý, že lidem musel ukázat kérky," přidala Vypsaná fixa další vzpomínku na krnovský koncert před dvaceti lety. A nakonec k veselým historkám z krnovského koncertu připojila i poučení: "Nikdy to nevzdávej!"

„Helou. Počasí strašný, takže jediná varianta výletu, je tančírna v klubu. Dnes hurá do Krnova! Lístků je prodáno pěkný množství, ale budou i na místě. Kdo po nich hrábne? Pokud žiješ tady, kolem a v okolí - doraž! Prosincový koncert v Praze v Akráči je vyprodán! Pojďte s náma do muziky!,“ uvedla Vypsaná Fixa v pozvánce na krnovský koncert. Tentokrát dopadl skvěle.