Jaro a léto patří hudební festivalům. Redaktoři Deníku si roztáhli festivalovou mapu Česka a vybrali pro čtenáře trojici akcí, které by neměli milovníkům muziky na Bruntálsku uniknout. Těšit se můžou na metalový nářez ve Staré Vsi, pohodu v Krnově a dračí lodě na Slezské Hartě.

K teplému počasí kromě zmrzliny, grilování a líných dnů u vody patří i hudební festivaly. Výjimkou není ani Bruntálsko. Už 10. května rozburácí Starou Ves u Rýmařova dvanáctý ročník Bugrfestu. Koná se od pátku do soboty v areálu tamního kulturního domu. Milovníci metalu si užijí nejsilnější program ve dvanáctileté historii festivalu. Těšit se mohou na tuzemské i zahraniční kapely, mezi něž patří Debustrol, Nervecell, Inferno nebo třeba Doomas. Areál otevírá v pátek 10. května a vstupné na oba dny stojí 700 korun. Parkování a stanování je k dispozici zdarma přímo u areálu.

Hudba bude hrát také na břehu Slezské Harty (i když ne tak tvrdá jako na Bugrfestu). Přehrada, přesněji v Leskovci nad Moravicí, hostí v půlce srpna už podesáté Festival dračích lodí. Kromě podívané na klání posádek pádlujících do rytmu bubnu, si návštěvníci užijí i doprovodný hudební program.

V pátek 16. srpna vystoupí například Petr Bende s kapelou, o den později pódium ovládne Petr Kolář a Legendy se vrací a v poslední festivalový den před posledním vyhlášením výsledků zahraje skupina Generace 75.

Jednodenní vstupné do areálu závodiště a na hudební program stojí 200 korun, třídenní vstupné je o stovku dražší. Děti a mládež do 18 let mají stupně zdarma. V areálu je možné kempovat jak pro soutěžící, tak i pro fanoušky (stokoruna na noc). Více informací, včetně přihlášek na samotný závod dračích lodí, najdete na webu www.dracilodeharta.cz.

Na konci prázdnin se hudbou rozezní i Úvalno. V poslední sobotu 31. srpna tam pořádají Festival na Rychtě. Od 14 hodin tamní návštěvníky čeká program, jehož součástí je zpěvačka Tereza Balonová, objev roku z Českého slavíka, další hvězdou bude Janek Ledecký a oblíbená slovenská zpěvačka Kristina.

Tuto trojici doplní kapela Foxy hunters hrající cover verze známých hitů, nadějná česká zpěvačka a rapperka Annabelle, oblíbený pěvec Adam Ďurica a trochu retro vzpomínek přivezou HOLKI. Vstupné v předprodeji stojí 490 korun a lístky seženete přímo v Úvalně v restauraci Zastávka. Pokud byste je chtěli sehnat on-line, zajděte na webové stránky www.kofolamusicclub.cz.