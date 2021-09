Lišaj pryšcový má rád suché svahy a stepní společenstva. Takových ekosystémů v zemědělské krajině už moc není, takže lišaj pryšcový je u nás vzácný, chráněný a ohrožený druh. Až skončí dozvuky babího léta, housenka lišaje pryšcového se kuklí do zámotku. Zimu přečká jako kukla a v květnu se nám představí jako noční motýl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.