Zámek Hošťálkovy se otevřel návštěvníkům. Podívejte se

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jen několikrát do roka na zámku Hošťálkovy probíhají komentované prohlídky v kostýmech. Na Velký pátek 7. dubna do Hošťálkov vyrazili turisté a rodiny s dětmi, které láká velikonoční jarmark plný atrakcí. Dorazili také pamětníci, kteří zámek zažili jako uzavřený ústav sociální péče. Není to tak dávno, co byl zámek domovem handicapovaných žen.

Velikonoční prohlídka zámku Hošťálkovy 7. března 2023 | Video: František Kuba