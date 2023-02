A připojila i celé znění poděkování zachráněného Františka.

"Je to přesně rok, kdy mi hodně lidí zachránilo život. Opět a rád chci všem těmto lidem kolem mě poděkovat a říct jim: Dnes slavím rok života, který bych bez vás neměl. Velkou měrou se na tom podíleli také profíci z Horské služby Jeseníky. Byli to oni, kdo mě na den přesně před rokem pomohli zachránit během mé cesty na běžkách z Červenohorského sedla na Švýcárnu, kam jsem bohužel nedošel. Pominu, co vše se mi přihodilo a kdo a jakou měrou mi pomohl toho dne vrátit se zpět na svět, všem patří můj dík a můj obdiv. Dnes jsem se vydal na Červenohorské sedlo a byl jsem rád, když jsem mohl na chviličku vidět alespoň některé z nich a chvíli si s nimi povídat, a nejen o našich horách. I když si ze srdce přeji, aby nikdo z nás nemusel vašich služeb využít, tak vím, že pokud se přes to něco nečekaného stane, tak že tady jste a že mě, nám i jiným v podobných situacích pomůžete. Ještě jednou děkuji," děkoval František Chovanec Horské službě Jeseníky.

"Moc děkujeme za milá slova i za to, že jste se za námi Františku stavil. Vidět vás plného života je pro nás skvělá zpráva, ale také obrovská motivace do budoucna," komentovala Horská služba Jeseníky milé setkání se zachráněným běžkařem.