Potřeba bylo vyměnit celkem 1450 žárovek. Šlo o žárovky, které si mohli zájemci „adoptovat“ na portále Hithit, kde aktuálně stále ještě běží sbírka na záchranu bývalého obchodního domu, kterou uspořádali nadšenci v čele s Kurtem Gebauerem a Lindou Bittovou.

Peníze se zde vybírají nejen na zmíněné rozzáření Bredy, ale i na její nejnutnější opravy. „Ještě před spuštěním sbírky jsme žárovky objednali, protože jsme věřili, že se nám to povede a potřebné peníze vybereme. V současné době máme už téměř 400 tisíc korun, tato úžasná částka nám již nyní pokryje výdaje nejen žárovky, ale i opravy, které jsme měli v plánu,“ říká Linda Bittová.

Výměna žárovek zabrala zkušeným týmům jen pár hodin během dopoledne. Hned se také vyzkoušelo, jestli vše funguje jak má. Bylo zapotřebí opravit elektroinstalaci, aby mohly žárovky svítit.

Dobrovolníci si vzali volno

Koordinace všech zapojených složek a osob nebyla podle Lenky Bittové zvláště náročná. „Přijde mi, že u tohoto projektu není nic problémem, vše jde tak nějak samo,“ konstatuje pokorně. Nejspíše se není čemu divit, vždyť Breda je pro mnohé nejen Opavy srdeční záležitostí. Linda Bittová spolupracovala při zajišťování akce i s primátorem Tomášem Navrátilem.

Zdroj: se souhlasem Jana Suchánka

„Zavolal dobrovolným hasičům z Kylešovic, starosta SDH za mnou na objekt přijel, podívali jsme se společně, co by bylo z technického hlediska možné. Následně jsem zaslala požadavek i panu řediteli opavských profesionálních hasičů, pan primátor to ještě podpořil požadavkem z jeho strany a nakonec bylo vše schváleno. Technika přijela z Pivovarské ulice, kde probíhal zábor městské policie, kterou rovněž zajistil pan primátor,“ popisuje Linda Bittová.

Dobrovolní i profesionální hasiči pojali výměnu žárovek jako svůj výcvik a pohybovali se na fasádě Bredy v Pivovarské ulici. Všichni ostatní, kteří byli k vidění na čelní straně bývalého obchodního domu, byli dobrovolníci. Z řad horolezců či výškových pracovníků. „Sami se přihlásili, buď měli volno nebo dovolenou,“ prozrazuje organizátorka sbírky na záchranu Bredy. Těchto dobrovolníků bylo sedm, i s hasiči se celkem jednalo přibližně o dvacet osob, které žárovky měnily.

Zdroj: se souhlasem Tomáše Petrečka

Tomáš Petreček neváhal ani okamžik

Jedním ze zmíněných dobrovolníků byl i opavský extrémní sportovec a profesionální hasič Tomáš Petreček. „Původně to vypadalo, že výměna bude náročná, ale díky tomu, že žárovky šly dobře odšroubovat a nové bez problémů namontovat, to složité nebylo,“ přibližuje.

Jak nám prozradila Linda Bittová, Tomáš Petreček spolupracuje s týmem nadšenců už od samého začátku. „Byl to první člověk, kterého jsem se zeptala, zdali nám pomůže, kdyby se žárovky měnily. On odpověděl, že i kdyby to měl udělat sám, udělá to,“ vzpomíná s úsměvem Linda Bittová.

Tomáš Petreček je opavský rodákem a není proto divu, že ani jemu není osud Bredy lhostejný. „Jako malý jsem s rodiči vždy chodil na rozsvícení vánočního stromu. Breda byl tehdy jediný objekt, který byl rozsvícen, dnes už tomu tak není, ale v té době ano. Pro mě to je velká vzpomínka a jsem moc rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit,“ sdělil naší redakci Tomáš Petreček.

Slavnostní rozsvícení Bredy proběhne v sobotu 27. listopadu od 18 hodin. Připraven bude i program. „Součástí odměn na Hithitu bylo například i zakoupení dvou proslovů při rozsvěcování Bredy. Vím, že jeden z těchto proslovů koupil můj kamarád své babičce, která v Bredě 40 let pracovala. Myslím tedy, že akce bude i dojemná,“ dodává Linda Bittová.