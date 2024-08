Vodní areál je největším koupalištěm ve střední Evropě. Hloubka bazénu je až 380 centimetrů. Areál je uzpůsobený až pro 15 tisíc návštěvníků. Poprvé byl otevřen před 62 lety. K vodní ploše patří velké množství stánků, restaurací s jídlem a tropico barů s pitím a posezením. O zábavu se postará stometrový tobogan a tři skluzavky s vyvýšenými místy. V areálu je plno sportovišť – návštěvníci si mohou zahrát plážový volejbal, nohejbal nebo basketball.

Atrakce a doplňkové aktivity: minigolf, nohejbal, plážový volejbal, ruské kuželky, soft tenis, stolní tenis, tenis, stometrový tobogan a tři skluzavky, pétanque, elektronické šipky, badminton a streetball

Koupaliště poskytuje šatnu a úschovnu cenností za 50 korun. Celodenní parkovné pro osobní automobil stojí 100 korun. Celodenní vstupné pro 2 dospělé a 2 děti s úschovným prostorem a parkovným za osobní automobil vyjde na 710 korun bez jídla a pití.

odpolední vstupné od 16.00: dospělí: 150 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 110 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 390 korun + dítě 90 korun

celodenní vstupné: dospělí: 180 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 130 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 470 korun + dítě 90 korun

Krytý bazén je rozdělen na dvě části – venkovní i vnitřní a provoz je celoroční. V letních horkých měsících je nejatraktivnější venkovní část s výplavovým a relaxačním bazénem. K areálu patří velká travnatá plocha na opalování a odpočinutí. Pro děti je nejzajímavější stometrový tobogan s výhledem na venkovní prostory. Na občerstvení jsou k dispozici dva bufety.

Atrakce a doplňkové aktivity: výplavový bazén s masážní hlavicí a vodní tryskou, relaxační bazén, dětské brouzdaliště s vodní mlhou a tryskami, stometrový tobogan, dětské hřiště, vnitřní plavecký bazén s bezbariérovým přístupem a plážový volejbal

dvouhodinové vstupné: dospělí: 170 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 120 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 440 korun + dítě 100 korun

celodenní vstupné od 16.00: dospělí: 170 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 120 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 440 korun + dítě 100 korun

celodenní vstupné do 16.00: dospělí: 190 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 140 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 500 korun + dítě 100 korun

Vodní svět – Čapkárna byl postaven v letech 1957 až 1967. Před 15 lety se stala Čapkárna letním koupalištěm. Areál je venkovní i vnitřní a v celoročním provozu. Venkovní plavecký bazén má 25 metrů a 2 plavecké dráhy. Na koupališti je relaxační bazén s masážními tryskami, vodopády a skaliskem. Pro děti je otevřené dětské brouzdaliště s atrakcemi. Tobogan je dlouhý sto metrů a skluzavka pětadvacet. V areálu je jeden velký bufet s posezením doplněný stánky na celém koupališti. Ve vnitřní části je plavecký bazén a 6 plaveckých drah do bazénu je bezbariérový přístup. Zajímavá je vodní jeskyně se vzduchovými lehátky, gejzíry a hydromasážním prostorem.

Atrakce a doplňkové aktivity: relaxační bazén s vodní houpačkou a vodopádem, dětské brouzdaliště, stometrový tobogan a pětadvacetimetrová skluzavka, vodní jeskyně se vzduchovými lehátky a hydromasážním prostorem, bezbariérový přístup do bazénu

Adresa: Sokolská třída 2590/44, Moravská Ostrava a Přívoz

Otevírací doba koupaliště: pondělí – neděle: 9.00 – 19.00

Otevírací doba bazénového centra: pondělí: 6.00 – 19.30, úterý – pátek: 6.00 – 20.30, sobota a neděle: 9.00 – 19.30

Cena za vstupné

celodenní vstupné venkovní areál: dospělí: 180 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 130 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 470 korun + dítě 110 korun

celodenní vstupné venkovní a vnitřní areál: dospělí: 250 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 190 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 670 korun + dítě 170 korun

dvouhodinové vstupné do bazénového centra pondělí – pátek do 9.00 a od 19.00: dospělí: 130 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 80 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 370 korun + dítě 70 korun

dvouhodinové vstupné do bazénového centra pondělí – pátek od 9.00 do 19.00 + sobota a neděle, sváteční dny: dospělí: 150 korun, děti 6 – 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a senioři nad 65 let: 90 korun, děti do 6 let a doprovod držitele průkazu ZTP/P: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 dítě): 370 korun + dítě 70 korun

K poplatkům při návštěvě patří vratná záloha na čipový náramek (nutno zaplatit v hotovosti) 50 korun. Za přetažených 10 minut návštěvy je nutné zaplatit 20 korun. Celodenní vstupné do vnitřního a venkovního areálu pro 2 dospělé a 2 děti vyjde na 840 korun + 200 korun v hotovosti za čipové náramky bez jídla a pití.