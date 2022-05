Nejde jen o to, že smrtící plyn unikající skrz rozbité vitráže zvyšuje šance červotočů na přežití. Místní ptáci se naučili skrz rozbité tabulky létat do kostela. Byla by škoda, kdyby zbytečně zahynuli v zaplynovaném kostele společně s dřevokazným hmyzem.