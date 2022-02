Už se domlouval s panem farářem, jak zařídit opravu, aby ručičky zase ukazovaly přesný čas. Každý sice už má přesný čas kdykoliv k dispozici v mobilu, ale věžní hodiny jsou také vizitkou obce.

Překvapení z kostelní báně

Když se opravovala střecha kostelní věž, tak se sundala také báň. Protože bývá zvykem umísťovat do báně schránku se vzkazem budoucím generacím, byly jsme zvědaví, zda je tomu i v našem případě a co nalezneme.

„Bývalý místostarosta pan Maňásek už má přes sedmdesát let a pamatuje všechno možné, si vzpomněl na poslední opravu kostela a krotil naše očekávání. Říkal: podle mě v báni nic moc zajímavého nebude. Opravovalo se to v padesátých letech, kdy se do věží dávala leda tak propaganda. Přesto jsme v očekávání a velkou zvědavostí otevírali uloženou schránku, kterou nám přinesli klempíři. Po otevření schránky se objevil úhledný balíček zabalený do německy psaných novin. Po opatrném rozbalení se objevily dokumenty z roku 1836. Několik starých mincí, staré noviny, přání k narození dítěte a ručně psaný dokument, pod kterým byly razítka a podpisy tehdejšího úřadu, školy, hasičů a farnosti. Několikastránkový dokument byl psaný tužkou a ještě švabachem. Máme k dispozici kopie, ale zatím se nám nepodařilo sehnat nikoho, kdo to umí přečíst a přeložit,“ doplnil Radomír Tománek.

Vzkaz budoucím generacím

S dokumenty se seznámil i historik muzea v Bruntále Igor Hornišer. Všechny překvapilo, jak jsou archiválie dobře zachované. Původní schránka byla zacínovaná jen na několika místech, aby se dovnitř mohl dostat vzduch. Po zhotovení kopií všech dokumentů byly opět zabaleny do původní podoby a i s mincemi vloženy do nové měděné schránky s označením roku 1836. Druhá stejná schránka s datem 2019 obsahuje svědectví z naší doby. Přidali jsme k původním dokumentům obecní zpravodaj a současné mince, pan farář napsal vzkaz budoucím generacím. Obě schránky se vzkazem budoucím generacím byly uloženy do kostelní báně na vrcholu kostelní věže.

„Kolik lidí se za století dostane na vrchol kostelní věže a dotkne se báně? Byl to pro mě mimořádný okamžik, když jsem si prohlížel Rudnou pod Pradědem z kostelní věže.“ Z výšky naše obec vypadá opravdu krásně“ uzavřel Radomír Tománek.

Kostel dřív obklopoval hřbitov

Původní kostel v Rudné pod Pradědem byl dřevěný, ale zničil ho velký požár. Na počátku 19. století celý střed obce lehl popelem i s kostelem. Díky opravám dnes kostel vypadá téměř stejně jako v roce 1812, kdy byl nový kostel vysvěcen.

„Kostel sice není veden jako kulturní památka, ale díky tomu aspoň všechno bylo jednodušší, když jsme se rozhodli ve spolupráci s biskupstvím opravit střechu. Nikdo nám do toho moc nemluvil. Bohužel obnovení hřbitova kolem kostela se nám už nepodaří. Pro místní obec zřídila aspoň malý urnový háj. „Jeho kapacita je už pomalu naplněna, a tak se začíná uvažovat o jeho rozšíření“ uzavřel Radomír Tománek.

Bohoslužby v Rudné pod Pradědem slouží pan farář Karel Rechtenberg z Malé Morávky. Komunita věřících se zmenšuje, ale kostel si oblíbili všichni občané jako dominantu a ideální místo třeba pro adventní koncerty, které jsou spojené s žehnáním věnců a slovem starosty.