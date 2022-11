Z 8952 přihlášených dívek se jich jen dvanáct probojovalo až do finále. Jednou ze soutěžících je také Marie Danči z Krnova. V soutěži se rozhoduje také o tom, které z dívek budou reprezentovat Českou republiku na světových soutěžích Miss Universe a Miss Earth.

Nový koncept České Miss

Marie Danči zvládla soutěž padesátky semifinalistek, které se utkaly o postup do TOP 20. Dařilo se jí i dále. O víkendu ji čeká oficiální focení TOP 12. Výzvy, kterými prochází soutěžící dívky v České Miss Essens, lze sledovat každou sobotu ve 20.10 na Prima Show nebo i zpětně na internetu stanice. Například v sobotu 26. listopadu výzva rozhodne, která dívka se stane tváří celorepublikové kampaně. Jak v této zkoušce obstojí tvář Marie Danči z Krnova, bude už brzy jasné.

„Jedná se o nový koncept České Miss, v němž má divák finalistky možnost lépe poznat. V prosinci mě čeká velké finále, které se bude vysílat živě na hlavním kanálu televize Prima za doprovodu spousty významných lidí a hvězd. Natáčení pro mě bylo dost náročné jak fyzicky, tak i psychicky. Nejsem typická "misska", ale myslím, že je to vlastně dobře. Protože přesně o tom tato soutěž je. Boří mýty a stereotypy,“ komentuje Marie Danči svou účast v soutěži krásy, která přebírá prvky televizní reality show.

Atletika a profesionální basketbal

Marie Danči pochází ze sportovní rodiny a tak není divu, jak nadšeně se věnovala atletice a basketbalu. Ráda vzpomíná na sportovně zaměřenou Základní školu v Krnově na Smetanově okruhu, kde navštěvovala atletickou třídu.

„Basketbalu jsem se později věnovala i profesionálně v nejvyšší ženské soutěži - "ŽBL" v Ostravě. Mým mateřským klubem a dosavadní největší láskou bylo TJ Lokomotiva Krnov. Basketbal byl mým celým světem i na střední škole, a sice na SOŠ Dopravy a Cestovního ruchu v Krnově. Skloubit studium a sport nebylo pravda lehké a věřím, že spousta lidí, kteří si prochází obdobnou fází života, mi dají zapravdu,“ ohlédla se za svou sportovní kariérou Marie Danči.

Sportovní zkušenosti jsou tedy na nejvyšší úrovni. Ale co třeba modeling? Ten přece k soutěžím krásy patří. „Modelingem jsem se moc nezaobírala a spíš přemýšlela, jak vyhrát příští zápas a být dobrou kapitánkou. Dostala jsem od rodičů fotoaparát a zkoušela zachytit momentky. Nenapadlo mě, že bych mohla být focena já,“ vzpomíná Marie Danči na období, kdy byl pro ni sport vším. Pak ale přišlo zranění.

Zaujmout porotu během půlminuty

Marie Danči stála před prvním velkým rozhodnutím. Odstěhovala se z Krnova do Olomouce a později do Brna, kde studovala zahraniční obchod a mezinárodní vztahy.

„Taková ta klasická cesta člověka, který si zatím není jistý tím, kam a kudy vlastně chce jít. Už v Krnově mi došlo, že jsem spíše kreativní člověk, ale nevěřila jsem sama sobě natolik, abych byla schopna udělat kroky vedoucí tam, kam jsem skutečně chtěla. Ve druhém díle soutěže Česká Miss Essens jsme měly s děvčaty zaujmout porotu během třiceti vteřin. Tehdy jsem přemýšlela, proč zrovna já tady a teď stojím. Možná "chci být pro někoho tím, koho jsem potřebovala, když jsem byla mladší," přemýšlí Marie Danči nad směřováním své životní cesty.

Zkušenosti s modelingem

V Brně Marie Danči potkala pár lidí z oboru modelingu a poprvé se odhodlala postavit před fotoaparát. „Modelingové agentury o mě zájem úplně neměly. Byla jsem zmatená z toho, že část lidí je ze mě "unešená", protože jsem podle nich fotogenická. Ta druhá o mě zájem neměla. Tak to ale v životě je. Ne všem se líbíme a ne všichni se líbí nám,“ podělila se Danči o první zkušenosti s modelingem. Obrat nastal, když si ji vyhlédla Blanka Javorská se svou malou modelingovou agenturou Simply Model Management.

„Blanka je modelkou, rodačkou z Hodonína a superfinalistkou České Miss 2007. Tak jsem byla vděčná, byť jsem nevěděla, do čeho se pouštím. Tehdy jsem začala jezdit do Prahy na focení. Někdy i tajně. Jako první mi řekla, že ve mně vidí něco velkého a věří ve mně, co se modelingu týká. Později jsem dostala nabídku od Eskimo - Bohemia Model Management a šla o dům dál. Jedná se o větší modelingovou agenturu, ale také větší konkurenci,“ vzpomíná Marie Danči na agentury, se kterými spolupracovala. Občas si musela vyslechnout názory, že je "až moc výrazný" typ.

Život mezi Krnovem a Prahou

Dalším zlomovým okamžikem pro Marii Danči bylo stěhování do Prahy, kde momentálně žije, pracuje a studuje. Krnov pro ni zůstává domovem, který miluje, i když zrovna prší. Snaží se do Krnova podívat aspoň jednou nebo dvakrát za měsíc. Zásadní roli v jejím dětství sehrálo legendární krnovské kino Mír 70 a hlavně díky bratrovi objevila krásu filmu.

V Praze se vydala na casting do PURE Model Management, a to jí otevřelo nové příležitosti. Byla například na týdenním výcviku v Městských divadlech Pražských za koučování herečky Viktorky Čermákové. Momentálně má příležitost učit se od herečky Kateřiny Janečkové.

Koho příběh Marii Danči oslovil, zaujal a chtěl by se o ní dozvědět více, může sledovat soupeření i přátelství finalistek České Miss Essens každou sobotu večer na Prima Show nebo na internetu iPrima.