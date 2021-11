Mezi dvanácti apoštoly Ježíše Krista nejvíc vyniká postava svatého Petra, který je považován za prvního z biskupů. V českých pohádkách i na kostelních obrazech sv. Petr většinou opatruje klíče od nebeské brány. Všichni si vybavíme, jak Petr ze strachu třikrát zapřel, že se kamarádí s Ježíšem. Málo se už ale ví, že Petr měl také staršího bráchu Ondřeje. V Česku má svatý Ondřej svátek 30. listopadu.

Mučedníci

Oba bratři se živili rybařením, než potkali Ježíše a uvěřili jeho učení. Petr i Ondřej se po Ježíšově smrti stali prvními křesťanskými mučedníky. Oba bratři byli pro svou víru odsouzeni k smrti ukřižováním. Oba měli poslední přání, aby byli popraveni na odlišném kříži, který v ničem nepřipomíná kříž Ježíšův. Nechtěli, aby se jejich ukřižování jednou křesťanům popletlo s Ježíšovým.

K adventu patří svatí: Lucie, Ondřej, Barbora i Ambrož

Věděli, že Ježíš je na rozdíl od nich skutečný syn boží. A že Ježíšův kříž je potřeba uchovat jako originální symbol, pod kterým se zrodilo křesťanství.

Svatého Petra, který kázal křesťanství v okruhu římské kultury, ukřižovali hlavou dolů. Svatého Ondřeje, který kázal v řeckém okruhu, ukřižovali na kříži ve tvaru písmene X.

Řekové považují Ondřeje za prvního z konstantinopolských patriarchů. Vatikán považuje Petra za prvního biskupa. Papež v roce 1964 vrátil ostatky svatého Ondřeje řecké pravoslavné církvi. Jsou uloženy v bazilice na stejném místě, kde tři dny umíral na svém X kříži (tento symbol se nazývá crux decussata). Papež a konstantikopolský patriarcha při té příležitosti zrušili vzájemnou exkomunikaci a potvrdili sesterství mezi pravoslavnou a katolickou církví.

Co symbolizuje svatoondřejský kříž?

Poutní bohoslužbu na počest sv. Ondřeje sloužil v Heřmanovicích kněz Pavel Zachrla.

„Na obraze vidíme příběh o ukřižování svatého Ondřeje a tváře několika lidí. Malíř uchopil scénu tak, aby dominantou obrazu byl svatoondřejský kříž ve tvaru písmene X. Většinou v našich kostelech máme jen klasické kříže. Já bych klidně navrhl, aby v Heřmanovicích, třeba nad vchodem do kostela, byl také svatoondřejský kříž. Takový symbol by nás motivoval patřit do společenství těch, kteří v Ondřejově příběhu hledají duchovnost a spiritualitu. Ondřej byl mezi prvními povolán, aby hlásal Ježíšovo evangelium,“ řekl při slavnostním kázání Pavel Zachrla.

Poznámka Fidela Kuby - Všeobecná omluva

Ondřej sice svou evangelizaci zaplatil mučednickou smrtí, ale na druhou stranu je jedinou postavou na obraze, na jejíž jméno se nezapomnělo. Jméno Ondřej pochází z řeckého andreas, což znamená „mužný“, „statný“ či „odvážný“. Ženská obdoba tohoto jména je Ondřejka i Andrea. Než se Ondřej vydal kázat do řeckého prostředí, měl pravděpodobně hebrejské jméno, ale to se nám už nedochovalo. Je patronem nejen Heřmanovic, ale také Rumunska, Ukrajiny a Skotska.