„Pracuju, jak jsem slíbil, program plníme. To, že jsem si dovolil nevolit Andreje Babiše za prezidenta, podle mě není důvod, proč bych měl končit,“ řekl Deníku. Odlišný postoj zvolil v poslaneckém klubu hnutí.

Vondrák opustil poslanecký klub ANO, podle Schillerové neunesl kritiku

Alena Schillerová k vašemu konci v poslaneckém klubu ANO řekla, že jste neunesl kritiku. Bylo to tak?

Tak to nevidím. K mému rozhodnutí odejít ze zasedání klubu a oznámit v něm konec mě přivedlo to, že v daný okamžik už to nebylo o diskuzi a už vůbec ne slušné. Zkrátka to byly výpady proti mé osobě, diskuze ztratila smysl, něco takového nemám zapotřebí. Z klubu jsem tedy sice vystoupil, následně se ale ukázalo, že už bylo připravené usnesení o mém vyloučení. Netušil jsem to. Kdybychom v jednání pokračovali dále, patrně by mě vyloučili.

Dovolte malou paralelu. V Ostravě nyní oznámil konec ve funkci primátor Macura, dále však bude hlasovat se zastupitelským klubem ANO. S ohledem na připravené usnesení o vašem vyloučení z poslaneckého klubu to u vás asi není pravděpodobné, že?

Budu pokračovat jako poslanec, avšak nezařazený. A budu uplatňovat to, k čemu jsem se zavázal i slibem – hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Troufám si říct, že opozice tímto přišla o jeden hlas. V názorech hnutí je celá řada věcí, s nimiž nejsem ztotožněn. Neustále se dělají obstrukce, takto to nemá smysl.

Vraťme se k moravskoslezské politické lince. V pátek bude krajské předsednictvo ANO řešit návrh na vaše vyloučení z hnutí. Hrozí, že i Moravskoslezský kraj bude hledat nového hejtmana?

Krajské předsednictvo se bude zabývat primárně návrhem na vyloučení, nikoli postem hejtmana. Klub zastupitelů kraje za ANO jsme měli minulý týden a tam mi vyslovili podporu.

Nyní se bude jednat na téma návrhu na vyloučení. Nelze předvídat, jak to dopadne. Mohu jen říct, že pracuju dál, jak jsem slíbil, svůj program plníme, a to, že jsem si dovolil nevolit Andreje Babiše za prezidenta, podle mě není důvod, proč bych měl končit.

Z centrálního předsednictva hnutí ANO jsou však tlaky, aby žádosti byly vyřízeny kladně. Pokud se to nestane, myslíte si, že skutečně dojde ke zrušení moravskoslezské buňky ANO?

Nevím, ale to snad ne, proboha.