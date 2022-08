Do hejtmana se následně pustily stovky lidí. „Jako věřící křesťan a konzervativec říkám: Tisíckrát lepší ministr vlády v průvodu Prague Pride, než prolhaný a zlodějský StBák v čele vlády. Se všemi svými nohsledy z hnutí ANO ve veřejných funkcích. Před nimi nás Bůh chraň," napsal v diskuzi bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

Hejtmana Ivo Vondráka reakce na jeho twitteru překvapily

„Bůh ochraňuj tuto zemi před obžalovaným a mezinárodně vyšetřovaným mafiánem a soudně usvědčenym estébákem Burešem, pod jehož křídly se hřejete," napsal moderátor Jan Tuna. „Ve všech státech/městech světa, kde se smí pořádat Gay Pride, se lidem žije mnohem lépe, než tam, kde je to zakázáno. Proč to pálí seniorního akademika natolik, že o tom píše na Twitteru, Bůh suď," přidal svůj názor režisér Jan Hřebejk.

Přidal se i spisovatel a nakladatel Jiří Padevět: „Bůh ochraňuj tuto zemi před kariéristy a oportunisty, co lezli do zločinecké KSČ v roce 1988." Hejtmanův výrok pobouřil i moderátorku České televize Světlanu Witovskou: „Hejtman? Hejtman České republiky? Jako ateista říkám: Bůh ochraňuj tuto zemi," napsala.

#clanek|6942721#



„Sexuální orientaci si vybrat nemůžeš, ale to, jestli v roce 1988 vstoupíš do KSČ nebo ne, záleží jen na Tobě," napsal hejtmanovi Petr Korous a diskuze se následně stočila na jiné téma - Ivo Vondrák byl od roku 1988 členem KSČ. „Raději člen KSČ z přinucení, než neomarxista dobrovolně," opáčil hejtman.

Na to reagoval například i Miroslav Kalousek. „Z přinucení??!!! Komu to chcete vykládat? To se mohlo občas stát nějakému nešťastníkovi na dílně, protože potřebovali splnit dělnické kvóty. Vy jste tam vlezl jenom z kariérismu. Chtěl jste, nikdo Vás nenutil," napsal hejtmanovi. Ten své členství k komunistické straně obhajoval.

„Chtěl jsem se věnovat vědě. Studoval jsem dvě vysoké školy. Jednu z nich s průměrem 1.00. Vyhrál jsem celostátní kolo SVOČ. Dostal jsem na výběr: vědecká práce nebo si trhni nohou. Tak to bylo. A neříkejte, že to bylo jinak," napsal hejtman Kalouskovi.

OBRAZEM: Generál Pavel na Lysé v Beskydech. Podívejte se, takto vypadal výšlap

Diskutující následně hejtmanovi připomněli, že ve světě je zcela běžné, že se podobných akcí účastní politici a představitelé daného státu. Na Prague Pride byl i ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

„Nejsem homofob. Měl jsem homosexuála jako proděkana a mám takového i náměstka. Nemám nic proti těmto lidem. Vadí mi explicitní propagace," vysvětlil v diskuzi hejtman Vondrák. Průvod dle svých slov považuje za obscénní a chybí mu v něm důstojnost.