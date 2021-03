Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) považuje poslední zpřísnění protiepidemických opatření za odpovídající současné situaci a šíření nákazy. Podle něj někteří odborníci hovoří i o kompletním lockdownu, tedy i zavření výrobních firem.

Tisková konference po krajských volbách, 4. října 2020 v Ostravě. Ivo Vondrák. | Foto: Deník / Pavel Netolička

"Ukazuje se, že ten růst je skutečně dramatický. U nás to sice zůstává na té úrovni tisíce nakažených, ale třeba takový Středočeský kraj už má 2500 nových přírůstků. Je to asi dáno virulentností těch mutací. Zatím nevidím v těch opatřeních nic, co bych považoval za nevhodné. Spíše si myslím, že je to skutečně asi žádoucí," řekl Vondrák s tím, že i podle názorů hejtmanů je nutné přistoupit k omezení mobility.