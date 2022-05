V souvislosti s novým oborem stomatologie na Ostravské univerzitě, který Šmucler považuje za nepotřebný, se hejtman Vondrák zamýšlí nad tím, zda za prohlášením prezidenta stomatologické komory není snaha učinit ze stomatologie exkluzivní lékařskou péči.

Celé znění otevřeného dopisu Romanovi Šmuclerovi (v neupravené verzi) si můžete přečíst níže:

Vážený pane docente,

proč vědomě manipulujete skutečný stav věcí a uvádíte veřejnost ve zjevný omyl? V živém vysílání CNN Prima News 24. května ve 21:15, které se zabývalo nedostatkem zubařů, jste tvrdil, že: „Lokální dostupnost má řešit moravskoslezský hejtman, má na to peníze. Má na starosti LSPP i stomatologii. Má na to stamiliony, takže je to jen o chuti to řešit.“

Pane docente, velmi dobře víte, že kraje nemají jakoukoliv možnost, ale ani povinnost řešit dostupnost lékařské péče. Je to zcela na zdravotních pojišťovnách. I přes to Moravskoslezský kraj činí konkrétní kroky, které mají k řešení problému přispět, ty ještě zmíním. Dostupnost stomatologické péče je pak i o ochotě jednotlivých lékařů, kteří bohužel nemají zákonem danou povinnost uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Také neexistuje způsob, jak stomatology přimět k tomu, aby brali více pacientů nebo jak je přesvědčit, aby své praxe otevírali v okrajových částech regionu, a ne jenom ve velkých městech. Kraje nemají stamiliony na to, aby jimi suplovali roli zdravotních pojišťoven, potažmo státu. Výjimkou je pak zubní lékařská pohotovostní služba, kterou kraj hradí, např. jen v okrese Ostrava ročně třemi a půl miliony korun.

Jsem také rozhořčený z Vaší poznámky k mé osobě. Prohlásil jste, že „je to jen o chuti to řešit“. Pane docente, moc dobře víte, že Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Ostravou a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity nedostatek zubařů řeší už dávno, a to velmi konstruktivně. Kraj a město významně podpořili vznik nového oboru zubního lékařství na zdejší fakultě, akreditační spis již posuzuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. V posledních letech se kraj zasadil o zřízení několika zubních ordinací na Bruntálsku, a zároveň vychází vstříc žádostem stávajících stomatologů o příspěvek na vybavení jejich praxí.

Hovoříte o tom, jak Vám zaleží na pacientech. A namísto konstruktivní snahy pomoci řešit potíže se zajištěním stomatologické péče veřejnost klamete. Říkáte, že je zubařů dostatek, že obcím radíte, jak potíže řešit, že vznik oboru stomatologie na Ostravské univerzitě není potřebný. Napadá mě jediné vysvětlení těchto Vašich prohlášení. Exkluzivita Vašeho oboru a skutečnost, které si musíte být velmi dobře vědom, a to, že poptávka dalece převyšuje nabídku.

Také víte, že systém úhrady „cash“ čím dál častěji zubní lékaři preferují, a naopak pacienti na něj musí mnohdy s velkou nevolí přistoupit. Dovolím si upozornit, že v České republice mají všichni občané, kteří poctivě platí zdravotní pojištění, právo na bezplatnou stomatologickou péči.

Bohužel přibývá lidí, kteří jsou nuceni za zubařem docházet na soukromou kliniku, která nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a veškerou péči si hradit ze svého. Prosím, uvědomte si, že ne všichni si takový luxus mohou dovolit. Velká část našich občanů prostě na zubaře nemá peníze.

Nevím, v jakých kruzích se, pane docente, pohybujete. Ale já snad neznám nikoho, kdo by se osobně nesetkal s někým, kdo marně shání pro sebe či své blízké zubaře. Zubařů je prostě málo a dá se to doložit čísly. V minulém roce ukončilo v Moravskoslezském kraji svou praxi 22 zubních lékařů. Novou praxi jich otevřelo jen 12.

Navíc se výrazně liší počty pacientů, které mají v péči starší stomatologové a počty pacientů mladých začínajících zubařů. Zatímco starší zubaři mívají i přes dva tisíce karet, mladí zvládají necelou tisícovku pacientů. Tento fakt nemůžeme kritizovat ani odsuzovat, vychází z výrazných změn v přístupu v péči, technika je sofistikovanější, postupy jsou složitější a časově náročnější. Bohužel větší třetina zubařů v našem kraji se blíží důchodovému věku, desetina jej už dalece překročila. Chcete-li přesná čísla, v celém našem regionu je celkem 606 poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, a to včetně nemocnic. Z toho je sedmi desítkám lékařů nad 70 let, dalších 150 má 60 a více let. Tito zubaři budou v dohledné době svou praxi končit. Aby všichni jejich pacienti našli nového zubaře, mělo by jich nastoupit dvojnásobek, což se rozhodně neděje.

V minulém roce náš krajský úřad převzal zdravotnickou dokumentaci po 22 končících zubních lékařích. Celkem šlo o 25738 karet pacientů, kteří za končícího lékaře nenašli náhradu. V průběhu roku úřad rozeslal na žádost pacientů jen 480 karet do jimi určených zubních ordinací. Zbytek zůstává bez stomatologické péče. A to je prosím jen evidence za rok 2021. Na úřadě nám samozřejmě leží karty dalších pacientů bez péče.

Takže Vaše glosa, že si čísla plácáme jen tak, opět nebyla na místě. Na úřadě nám leží přesně 156 546 karet pacientů, kteří se v posledních letech ocitli bez zubaře. Jistě, někteří z nich mohli najít nového a svou dokumentaci si nevyžádali, jiní se mohli odstěhovat nebo třeba zemřeli. I tak je sto tisíc lidí bez zubaře velmi reálné číslo.

Nedostatek zubařů je zkrátka neoddiskutovatelný fakt, kterým trpí pacienti nejen v Moravskoslezském kraji. Potřebu řešit dostupnost stomatologické péče vnímá nejen naše hejtmanství, ale také více než stovka starostů a primátorů, kteří se před nedávnem připojili k výzvě zaslané na Ministerstvo zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Pane docente, téma dostupnosti stomatologické péče je čím dál třaskavější a já Vám vřele doporučuji nepokračovat v dikci, kterou doposud volíte. Škodíte tím nejen sobě, ale i pověsti stomatologické komory, kterou vedete.

S pozdravem Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje