Cílem ruského útoku na Ukrajině se stalo i letiště u partnerského města Krnova

Zároveň upozornil na to, že krajští radní rozhodují pozastavit všechny styky Moravskoslezského kraje s partnerským Vologodským regionem v Ruské federaci.

Oba projevy - hejtmana Ivo Vondráka a prezidenta Miloše Zemana - k situaci na Ukrajině najdete v úplném znění na konci článku.

"Kvůli porušení mezinárodního práva Ruskou federací ve vztahu k Ukrajině. Je nepřijatelné, aby v civilizovaném světě prosazoval jakýkoliv stát svoje zájmy hrozbou, či okupací jiné svrchované země. Přejeme si, aby co nejdříve nastal klid zbraní a probuzený agresivní ruský medvěd se vrátil k zimnímu spánku. Mír lidem Ukrajiny. Ti nejvíce teď pociťují, jakou sílu a význam toto slovo má," dodal Vondrák.

Před hejtmanstvím Moravskoslezského kraje dál vlaje žlutomodrá vlajka jako gesto solidarity a podpory.

Také prezident Miloš Zeman vyjádřil plnou podporu Ukrajině a vyzval západní státy, aby reagovaly tvrdě a nekompromisně. Konkrétně zmínil odpojení Ruska od finanční sítě SWIFT, což by znamenalo jeho vyřazení z mezinárodního platebního styku.

Zeman se omluvil i za to, že se v odhadu ruských kroků mýlil, neboť ještě nedávno byl přesvědčen, že Rusové „nejsou blázni“, aby k vojenské akci přistoupili. Putinovo chování označil za iracionální. „Šílence je zapotřebí izolovat a bránit se vůči němu konkrétními opatřeními,“ dodal.

Co výrok, to argument pro Kreml. Však ho také ruská prorežimní média citovala ze všech západoevropských politiků snad nejčastěji a hlavně nejraději. V éře hybridních hrozeb, trollích farem a dezinformačních paleb je ovšem zapotřebí právě opačných postojů.

Prezident, který prozře až po prvním výstřelu, není státníkem, jehož země potřebuje. Každá válka, jakkoli si ji nepřejeme, se totiž připravuje v hlubokém míru.

Projev Miloše Zemana k situaci na Ukrajině:



Dnes v časných ranních hodinách Ruská federace zaútočila na Ukrajinu. Jedná se o akt nevyprovokovatelné agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit. A to nikoliv pouze slovy, ale také činy. Mám rád ruskou kulturu. Vážím si obětí ruského lidu ve druhé světové válce. Ale to neznamená, že budu souhlasit s tím, aby na území suverénního státu bez vyhlášení války vstoupila cizí armáda. Prostudoval jsem si podrobně projev prezidenta Putina z dnešního rána a odpovím na něj jedinou větou: domnělé nebo skutečné chyby jako bylo bombardování Jugoslávie nebo vstup do Iráku nemohou být ospravedlněním chyb vlastních. Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru.



Před několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli především sankci v oblasti tzv. SWIFTu, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku. Šílence je zapotřebí izolovat. A nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními. Chtěl bych vyzvat naše občany ke klidu.



Chtěl bych vyjádřit plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu. Zítra odpoledne se zúčastním videokonference hlav států NATO a pozval jsem na tuto videokonferenci i pana premiéra Fialu, protože se domnívám, že i když se třeba lišíme v názorech na státní rozpočet, v této vážné situaci je zapotřebí postupovat naprosto jednotně. Věřím, že se situace uklidní, nikoliv však zbabělým kompromisem, ale rozhodnou reakcí proti agresorovi. Hluboce lituji, že k tomu dochází. Ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit.





Vyjádření hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka k situaci na Ukrajině:



Bohužel nejde jen o velkou šachovou partii politiků a diplomatů. Je to válka, umírají lidé. Vyjadřujeme solidaritu s Ukrajinou, podporu nevinným ženám, mužům, dětem, kteří jsou vystaveni této agresi a bojí se o své životy. Mnohým se může zdát, že konflikt je daleko a že se nás netýká. Není. Diktátorům a agresorům se neustupuje a ani se potichu jejich výpady nečinností netolerují. Je nutné je zastavit a pomoci utlačovaným.



Před hejtmanstvím Moravskoslezského kraje dál vlaje žlutomodrá vlajka. Gesto solidarity a podpory. Přejeme si mír na Ukrajině a v Evropě. Naše partnerství se Zakarpatskou Ukrajinou je konkrétní, není jen lejstrem v hezkých složkách. Chceme dál v klidu pokračovat ve společných projektech.



V této chvíli se snažíme navázat kontakt s partnerskými regiony na Ukrajině a zjistit přímo na místě, jak nejúčinněji pomoci lidem ze Zakarpatské a Ivano-frankivské oblasti, se kterou taktéž spolupracujeme. Zvažujeme také způsob, jak se zapojit do celostátní a mezinárodní humanitární pomoci a aktivit.



Zároveň krajští radní rozhodují pozastavit všechny styky Moravskoslezského kraje s partnerským Vologodským regionem v Ruské federaci. Kvůli porušení mezinárodního práva Ruskou federací ve vztahu k Ukrajině. Je nepřijatelné, aby v civilizovaném světě prosazoval jakýkoliv stát svoje zájmy hrozbou, či okupací jiné svrchované země.



Přejeme si, aby co nejdříve nastal klid zbraní a probuzený agresivní ruský medvěd se vrátil k zimnímu spánku. Mír lidem Ukrajiny. Ti nejvíce teď pociťují, jakou sílu a význam toto slovo má.