„Chci zopakovat to, co na mém účtu píši. To není o tom, že bych byl nějaký homofob. Já tyto lidi toleruji a veřejně jsem prohlásil, že budu podporovat zákon, který jim umožní manželství. Co mi na tom vadí, je to, že se tyto pochody hrdosti někdy mění na pochody obscénnosti, a to, myslím si, už na ulici nepatří,“ sdělil Ivo Vondrák a dodal, že důkazů toho, co má na mysli, je dost.