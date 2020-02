První zmínka pochází z roku 1341, kdy zde byla fara, kostelík a hřbitov, takže jistě již bylo velkou obcí. Rovněž dobrovolní hasiči města mají rozsáhlou historií, která sahá až do roku 1870, kdy zde byl založen první sbor dobrovolných hasičů (SDH).

Nesčetné požáry a pohromy v 18. století, které způsobily značné škody, přinutily občany k účinnějšímu boji proti nim. Všeobecný požární řád vzniká 24. 1. 1787, který vydal tehdejší starosta města Antonín Hönigschmidt. Uvádělo se v něm například, že jakmile zazní zvonění, mají se všichni měšťané a ostatní občané dostavit k hašení požáru. Mají vzít s sebou nádoby na vodu a ruční stříkačky.

Zedníci a tesaři se svým nářadím, aby mohli bourat střechy a stěhovat nábytek. Tito měli být první u požáru. Občané, kteří zůstávali v ohrožených domech, měli donášet v nádobách vodu do půdního prostoru a na střechy a na dlouhé tyče uvázat ubrusy a jiné látky, aby mohli hasit přenášející se plameny. Každý z občanů, který by byl přistižen při krádeži, měl být policií okamžitě zadržen a potrestán. Lékař chirurg se měl s plným vybavením dostavit k požáru. Založení SDH je zásluhou státního notáře Karla Hesse, který byl prvním velitelem mladého hasičského sboru až do roku 1876.

V leteh 1930-1945 nejsou o sboru z důvodu válečných stavů žádné informace. Za zmínku však stojí fakt, že v těchto letech byla vybudována hasičská zbrojnice za kostelem. Poválečná historie sboru se váže k datu 28. srpna 1945, kdy byla svolána ustavující schůze starých hasičských funkcionářů. V této době, kdy ještě městem vládla němčina, došlo k ustavení nového SDH a starostou sboru byl tehdy zvolen Josef Rozsíval a velitelem sboru Ladislav Vrbický.

„JSDH Rýmařov je zařazena do kategorie JPO II. To znamená, že nepřetržitě v pohotovosti je připraveno družstvo 1+3 s výjezdem do 5 minut. Jedná se o velmi spolehlivou a hlavně pracovitou JPO. Důležitým mezníkem pro jejich akceschopnost a práci byla výstavba nové hasičské zbrojnice v roce 2019. Jednotka je předurčena pro zásahy při dopravních nehodách jako dalších pět JSDH v rámci územního odboru Bruntál. JSDH systémově pracuje, školí se a připravuje na tento typ zásahů,“ sdělil ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru v Bruntále Jiří Patrovský.

SDH Rýmařov tvoří 61 členů, ve výjezdové jednotce je 15 členů. Nejstarší hasič má 85 let. Současným starostou SDH je Otakar Meisel a jednotce velí Vítězslav Skoupil, který dříve pracoval u profesionálních hasičů. Přípravu a péči o mládež a dorost SDH přerušilo před 15 lety. Do výjezdové techniky patří Tatra 815 CAS 24. Rovněž disponují pětatřicetiletou Tatrou 815 CAS 32 s objemem 8000 litrů vody. K výjezdům jim slouží i Fiat Ducato. Na Rýmařovsku se nejvíce jezdí k dopravním nehodám a technickým pomocem. Loni v září hasiči slavnostně otevřeli v ulici Palackého novou požární zbrojnici. SDH bude 6. června 2020 slavit výročí založení, při této příležitosti chystá velkou oslavu na rýmařovském náměstí Míru, na kterou bude zvát i partnerská města: Ozimek, Krompachy a Schötten. Naplánovány jsou i soutěže jako retro Memorial Jana Suka.

„Město Rýmařov podporuje a bude podporovat sbor dobrovolných hasičů i jednotku sboru dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů v letošním roce oslaví 150 let od svého založení, do další práce jim přeji hodně štěstí, pilných rukou a děkuji všem členům za práci, kterou pro město Rýmařov odvádí. Jsem rád, že se nám v loňském roce po mnoha letech podařilo vybudovat novou hasičskou zbrojnici, kde jak jednotka, tak i sbor dobrovolných hasičů najdou vždy své útočiště,“ dodal starosta Rýmařova Luděk Šimko.

Místní kroniky zmiňují první velký požár, který zničil město Rýmařov 24. dubna 1561. Již v roce 1609 přišla druhá katastrofa na slavnostech sv. Michala. Dne 29. září došlo v domě pekaře Nikla Kunschnera v horní čtvrti města k požáru. Celé město, kostel, fara a škola se staly obětí tohoto živlu. Z novodobých zásahů hasiči vzpomínají na hašení chaty Barborky, která vzplála ve svátek sv. Barbory 4. 12. 2014. Pomáhali dobrovolným i profesionálním hasičům z celého okresu při krocení rozsáhlých plamenů.

Andrea Martínková