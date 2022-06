Dobrovolní hasiči ve Slezských Rudolticích vybírají na sochu sv. Floriána

/FOTOGALERIE/ Dobrovolní hasiči ve Slezských Rudolticích desítky let toužili po moderní hasičské zbrojnici. Dočkali se 5. listopadu 2021, když byla slavnostně otevřena nová hasičárna. Stavební forma Ekobau invest na ní odvedla skvělou práci, ale na něco se přece jen zapomnělo. Co by to bylo za hasičárnu bez sochy svatého Floriana, patrona hasičů?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dobrovolní hasiči se v roce 2021 ve Slezských Rudolticích radovali z nové zbrojnice, která byla splněným snem. Na něco se ale při stavbě zapomnělo. Hasiči vyhlásili sbírku na sochu svého patrona sv. Floriana. | Foto: Deník/František Kuba