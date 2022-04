Radim Kuchař (1964) zakončil v roce 1986 magisterské studium na Vysoké škole báňské v Ostravě v oboru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Po absolutoriu působil 6 let jako požární a bezpečnostní technik na Dole Paskov.

Pro případ hrozby! Záložáci cvičili v Ostravě, takto obsadili elektrárnu

Od října 1992 spojil svůj profesní život s profesionálními hasiči v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Prvních osm let byl vyšetřovatelem požárů, dalších osm let velel jednotce centrální hasičské stanice HZS MSK Ostrava-Zábřeh. Následně vedl osm let oddělení IZS (integrovaného záchranného systému) na krajském ředitelství v Ostravě.

V lednu 2017 se stal náměstkem ředitele HZS MSK pro IZS a operační řízení a od července 2021 až dosud řídil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje z pozice statutárního zástupce.

Hejtman chce prodloužit těžbu uhlí. Není to příliš reálné, tvrdí majitel OKD

Jako velitel je zapojen do aktivit sboru na poli speciálních vyhledávacích a záchranných odřadů pro nasazení v rámci České republiky i pro zapojení do mezinárodních záchranných operací. Podílí se na přípravě a výuce nových důstojníků HZS ČR.