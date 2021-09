„Na srazu harmonikářů je vítán každý muzikant bez ohledu na to, jaký žánr hraje. Akce je tak vyhlášená, že i vynikající harmonikáři v Úvalně rádi zahrají třeba jen za oběd nebo večeři. Zájemci z řad harmonikářů se mohou hlásit na čísle 773 549 554," uvedla za organizátory srazu Anna Hromadová.

Přijďte v sobotu 11. září do Úvalna zažít tradiční sraz harmonikářů pod rozhlednou. | Foto: Deník/František Kuba

Přes třicet let se na Staržišti pod úvalenskou rozhlednou setkávají harmonikáři se svými fanoušky. Letošní setkání se koná v sobotu 11. září od 14 hodin. Zazní zde lidové písně i náročnější koncertní skladby z žánru vážné hudby v podání hráčů na rozličné typy harmonik.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.