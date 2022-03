„Po vybudování nové lávky přes Moravu se lidé dostanou velmi rychle do centra, aniž by museli jít po frekventované hlavní komunikaci. Bez problémů se z této lokality za deset, patnáct minut dostanou i na nádraží. Bude to bydlení v zeleni, v klidném prostředí, které ale bude mít výhody bydlení hromadného,“ řekl.

120 bytů různé velikosti

Domy by měly poskytnout celkem sto dvacet bytů různé velikosti.

„Najdeme zde od nejmenších bezbariérových bytů 1+kk, které jsou v některých variantách s vlastní zahrádkou. Mohou být zajímavé například pro seniory, začínající páry nebo single. Přes malometrážní byty 2+kk, rodinné 3+kk až po nadstandardní 4+kk. Ty se dnes v developerských soukromých projektech prakticky nevyskytují z důvodu menších zisků na metr čtverečný,“ nastínil další z architektů Jan Skoumal.

Za kolik?

Nejlevnější, zhruba třicetimetrové byty, by podle současných odhadů vyšly na zhruba jeden a půl milionu korun, největší, více než osmdesátimetrové, pak lehce přes čtyři miliony.

Výhodou tohoto moderního bydlení bude jeho nízká energetická náročnost. Vytápění budou zabezpečovat tepelná čerpadla doplněná fotovoltaikou.

Bytové bloky by mělo doplnit ještě bydlení pro seniory, to je však otázka budoucnosti.

V podobě družstevního bydlení

Výstavba všech bytových domů by podle současných odhadů vyšla zhruba na 350 milionů korun. Podle právníka Jaroslava Němečka se jako nejreálnější právní forma jeví družstevní bydlení.

Členy družstva by bylo město, které by jeho prostřednictvím mělo práva na část bytů, jednotlivci, ale mohly by to být i podniky, které by byty pronajímaly svým zaměstnancům jako stabilizační. Členové družstva by dopředu složili jistinu v určité výši a zbytek hodnoty bytu by dlouhodobě spláceli formou „nájemného“.

„Výhodu má tato alternativa v tom, že zájemci o úvěr nebudou muset mít jakékoli ručení. Úvěr by si vzalo družstvo a bance ho zajistí město Hanušovice. Lze očekávat, že by na výstavbu dostalo i výhodnější úroky,“ řekl právník Němeček.

Investice do budoucnosti celého města

Město je nyní před dokončením stavebního povolení na inženýrské sítě. Ty by chtělo začít stavět v letošním roce. Zda vystaví jeden dům, dva či všechny, bude záležet na poptávce.

„Výstavbu bychom chtěli zahájit v roce 2023. Postavit všech sedm bytových bloků by bylo nejlepší z hlediska ceny. Předpokládané dokončení první etapy nebo celého bytového bloku předpokládáme v letech 2024 až 2025. Samozřejmě záleží na poptávce po bytech. Čím déle ale budeme čekat, tím bude výstavba dražší,“ řekl starosta Hanušovic Marek Kostka.

Říká, že nová čtvrť není jen investicí do bydlení, ale do budoucnosti celého města.

„Není to jen o tom, že tu budou bydlet noví, perspektivní lidé nebo naše děti či senioři. Možná zastavíme úbytek lidí v Hanušovicích, za posledních patnáct let jde zhruba o dvě stovky. Pokud si z tohoto města uděláme místo, kde žijí lidé na sociálních dávkách, odrazí se to ve škole a na všech službách. Pokud tu budeme mít lidi pracovité a perspektivní, přitáhne to podnikatele a služby,“ uzavřel.