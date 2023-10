/FOTOGALERIE/ Rozhledna nad Úvalnem byly postavena jako mauzoleum slavného rodáka Hanse Kudlicha. Oslavy Kudlichových dvoustých narozenin provází vydání komiksu, jak se z potomka úvalenského sedláka stal významný politik, lékař a osvoboditel sedláků.

Životopis úvalenského rodáka Hanse Kudlicha byl převeden do komiksové podoby ve spolupráci obce s firmou ArtBlock. Zdroj: Obec Úvalno | Foto: Obec Úvalno, se souhlasem

Rozhledna - mauzoleum byla v Úvalně postavena v roce 1913 ještě za Kudlichova života, u příležitosti jeho devadesátých narozenin. Rozhledna připomíná, že 25. října 1823 se v selské rodině v Úvalně narodil Hans Kudlich, který se zapsal do historie jako politik, který podal návrh na zrušení poddanství.

Jak spojit soukromý život Hanse Kudlicha se světovými událostmi, které ovlivnil? Tak jako ve své vlasti Kudlich prosazoval zrušení poddanství, později v americkém exilu se zasazoval se o zrušení otroctví a podporoval volbu Abrahama Lincolna prezidentem USA.

„Přiznám se, že když jsem přišel na myšlenku komiksu, říkal jsem si, zda je to vůbec vhodné, zda je toto pojetí prezentace slučitelné s prezentací života Hanse Kudlicha. Ale zrealizovali jsme to, společně s umělci z firmy ArtBlock, no a čekali, co vy na to. Odezva je fantastická, všem se toto dílo moc líbí. Mám reakce, že konečně jste se dozvěděli, co byl teda Hans Kudlich zač, co vykonal, a vůbec vás to přitom nenudilo,“ vzkázal místním občanům starosta Úvalna Radek Šimek.

Komiks je možné si prohlédnout v Úvalně na Rychtě společně s výstavou o Hansi Kudlichovi, která vznikla díky spolupráci s oblastním muzeem v Chomutově. Zatím je komiks k vidění v Nové rychtě, ale už brzy vyjde také jako sešit.